L’Arabie Saoudite se félicite du succès du Hajj 1442

jeudi, 22 juillet, 2021 à 19:05

L’atelier de coiffure et d’esthétique relevant de la coopérative “Khir Maram” à Youssoufia se veut un véritable projet à dimension sociale et solidaire combien prometteur, à même de permettre aux personnes ciblées de bénéficier d’une formation de qualité en la matière, et ce dans l’optique d’intégrer le marché de l’emploi.