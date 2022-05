L’Argentine a vocation de devenir “un fournisseur stable et sûr” de l’Espagne en aliments et en énergie

mardi, 10 mai, 2022 à 20:00

Buenos Aires – L’Argentine s’est engagée, mardi, auprès de l’Espagne à devenir un fournisseur « stable et sûr » en produits alimentaires et en énergie pour ce pays et pour l’Europe.