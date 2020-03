Latifa Zaouague, une Marocaine qui s’est frayée un chemin dans les affaires en RDC

jeudi, 5 mars, 2020 à 15:26

Par -Driss Belkhadir-

Kinshasa – Dans un environnement encore peu favorable à l’autonomisation des femmes en République Démocratique du Congo (RDC), pays qui peine encore à offrir des opportunités égales aux hommes et aux femmes en vue de leur protection et sécurité, Latifa Zaouague, une Marocaine, a bravé les préjugés et réussi se frayer un chemin dans les affaires.

Après avoir exercé plusieurs années dans des multinationales au Maroc, ce qui lui a permis de développer de grandes capacités dans son domaine et de se sentir plus solide et plus entreprenante, Latifa n’a pas pu résister à la tentation d’explorer de nouveaux horizons en Afrique.

Quoique consciente des multiples obstacles auxquels se heurte l’entrepreneuriat féminin, notamment les préjugés sociaux, les difficultés d’accès aux financements et une réglementation inadaptée, elle a décidé de s’établir en 2012 à Kinshasa où elle exerce, depuis lors, les fonctions de directrice générale de “NSI Group”, un intégrateur panafricain de solutions monétiques et un fournisseur de documents et supports sécurisés de premier ordre.

C’est dans ce pays, où des observateurs dénoncent une faible participation de la femme aux structures de prise de décisions, son faible pouvoir économique et son faible statut par rapport à l’homme, dû notamment à certains us et coutumes rétrogrades, que Latifa Zaouague a pu mobiliser ses grandes compétences en matière de commerce.

“En Afrique, notamment dans les pays que j’ai pu visiter, les plus grands commerçants sont des femmes”, a-t-elle confié à la MAP, notant que “si cette capacité est combinée à l’habileté technique, je pense qu’on peut faire des ventes très pointues dans des domaines très pointus”.

Latifa attribue sa réussite dans les affaires à trois qualités qu’elle dit posséder: la persévérance, la sociabilité et la confiance en soi. C’est pourquoi elle recommande à toute femme qui hésite encore à s’investir davantage en faveur de son autonomisation d’être persévérante, de combattre les préjugés et d’avoir une estime de soi.

“Moi, j’ai eu la chance de vivre dans une famille cultivée. Mes parents m’ont toujours considérée comme l’égale de mon frère. Jamais je me suis sentie inférieure”, a-t-elle dit.

La fonction qu’elle occupe et sa capacité à réussir dans des domaines perçus comme propres à l’homme sont la récompense de son application constante et soutenue dans ses études scolaires. Latifa a suivi ses études primaires et secondaires à Casablanca. Après avoir décroché, avec mention, son bac en sciences maths, elle a poursuivi ses études dans un Institut d’ingénierie électrique où elle a obtenu un diplôme d’ingénieur.

Elle a travaillé environ cinq ans comme ingénieure dans des sociétés avant de s’envoler décrocher un diplôme de Master aux Etats Unis. Elle est rentrée par la suite au Maroc où elle s’est engagée dans plusieurs multinationales.

Ambitieuse et persévérante, Latifa a décidé de quitter le salariat et créer sa propre boîte dans le domaine de télécommunication. Elle a installé plusieurs relais de télécommunication à travers le Maroc.

Le succès que Latifa Zouague a eu dans les affaires en RDC, où les femmes représentent plus de la moitié de la population, n’occulte pas les énormes difficultés qui entravent l’accès des femmes à l’entrepreneuriat. Pour cela, elle juge nécessaire de déployer davantage d’efforts pour soutenir les femmes dans leurs démarches et les aider à améliorer notamment leur accès à toutes les sphères de la vie.