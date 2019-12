L’Australie brûle : Les masques respiratoires se font rares

vendredi, 27 décembre, 2019 à 14:24

.-Par Omar Er-rouch-.

Canberra- Les masques respiratoires sont actuellement en rupture de stock dans certains points de vente dans l’Etat de la Nouvelle-Galles du Sud (sud-est de l’Australie), alors que les habitants se débrouillent tant bien que mal pour se protéger contre une fumée toxique qui envahit plusieurs parties de l’est australien, notamment Sydney, asphyxiée à cause des interminables incendies qui sévissent dans la région depuis des semaines.

On ne distingue plus le fameux opéra de Sydney et son célèbre pont, le Harbour Bridge, qui sont actuellement enveloppés d’une épaisse fumée qui transforme le ciel diurne en orange foncé, tandis que les cendres des feux de brousse s’abattent sur la ville, provoquant une pollution qui était, pendant quelques jours, 11 fois supérieure au niveau estimé dangereux.