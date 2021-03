L’autonomie est l’unique base pour une solution juste et durable de la question du Sahara (élu belge)

vendredi, 19 mars, 2021 à 23:11

Bruxelles – L’autonomie est une proposition sérieuse et crédible qui constitue l’unique base pour une solution juste et durable du conflit régional autour du Sahara, a souligné, vendredi, Paul Olivier Delannoy, bourgmestre (maire) de la ville belge de Tournai.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’un entretien avec le consul général du Maroc à Liège, Hassan Touri, M. Delannoy a indiqué qu’il enverra une lettre officielle au président du Conseil européen Charles Michel pour lui demander que l’Union européenne prenne une décision dans cette direction afin de soutenir la position marocaine.

Saluant l’initiative du bourgmestre de Tournai, le consul général du Royaume a affirmé qu’il s’agit là d’un geste qui conforte la position du Royaume et ses efforts visant à défendre la justesse de la cause nationale sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

M. Touri a relevé que ces efforts seront soutenus et accentués auprès de tous les acteurs et partenaires en Wallonie afin d’appuyer davantage la position du Royaume et défendre ses intérêts suprêmes.