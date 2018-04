Le 30 avril 1975, le jour où le Vietnam a pris son destin en main

lundi, 30 avril, 2018 à 14:59

– Par Mohammed Benmassaoud –

Hanoï – Le 30 avril 1975 qui marque la libération de Saïgon (Ho Chi Minh-Ville) par les troupes de Hanoï est une date gravée dans la mémoire de tous les Vietnamiens car synonyme de la réunification du pays qui prend enfin son destin en main après de longues années de guerre contre deux puissances étrangères.

Après la fin de la guerre d’Indochine et l’échec de la France à reconquérir le Vietnam suite à sa défaite cuisante dans la bataille de Dien Bien Phu, le 7 mai 1954, menée brillamment par le général Vo Nguyen Giap, les accords de Genève ont divisé le pays en deux parties, la République démocratique du Vietnam au nord et la République du Vietnam au sud, qui ont été le théâtre d’une guerre par procuration entre l’ex Union soviétique et les Etats-Unis sur fond de guerre froide.

Le soutien de plus en plus grandissant des Etats-Unis à la République du Vietnam du sud dirigé par le controversé président, Ngo Dinh Diem, assassiné lors d’un coup d’Etat, les a mené à décider de s’engager militairement au Vietnam en 1964 pour soutenir le sud contre les troupes Viet Minh du nord dirigées par Ho Chi Minh qui a fait de la réunification du Vietnam sa priorité absolue pour pouvoir se débarrasser enfin de plus de 100 ans d’occupation et de guerres.

La détermination du Front de libération du Vietnam (Viet Minh) a poussé les Etats-Unis à mener une guerre totale dans ce pays d’Asie du Sud-Est où ils ont eu recours aux bombardements massifs et aux armes chimiques, dont le tristement célèbre « agent orange » qui fut largué par les avions américains et dont les effets se font ressentir jusqu’à présent sur la population et les terres.

Début avril 1975, la région de Saigon est encerclée par les forces de Viet Minh qui ont également infiltré la ville déguisés en moines bouddhistes, voyageurs ou agriculteurs venant écouler leurs marchandises et dans lesquelles ils cachaient des armes et des munitions.

Au prix d’un lourd bilan humain et matériel, l’intervention massive des États-Unis a pris fin avec la signature des accords de paix de Paris en 1973 mais les combats entre forces vietnamiennes se sont poursuivis jusqu’au 30 avril 1975, date à laquelle le président Duong Van Minh ordonne la reddition de ses troupes marquant ainsi la fin de la guerre du Vietnam et la réunification du pays.

Au total, les États-Unis ont largué 7,08 millions de tonnes de bombes durant ce conflit, alors que pas plus de 3,4 millions de tonnes ont été larguées par l’ensemble des alliés sur tous les fronts lors de la seconde guerre mondiale.