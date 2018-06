Le ministère palestinien des AE salue l’initiative humanitaire de SM le Roi en faveur du peuple palestinien

mardi, 12 juin, 2018 à 11:01

Ramallah- Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a mis en avant l’initiative de SM le Roi Mohammed VI consistant en l’acheminement d’aides humanitaires au profit du peuple palestinien.

Lors d’une rencontre tenue lundi à Ramallah avec l’ambassadeur de SM le Roi en Palestine, M. Mohamed Hamzaoui, le Secrétaire général du ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Taysir Jaradat, a loué les positions de SM le Roi et du peuple marocain appuyant les droits du peuple palestinien, rapporte l’agence palestinienne de presse WAFA.

Le responsable palestinien s’est également félicité de l’initiative de SM le Roi d’ordonner l’envoi d’aides humanitaires en faveur du peuple palestinien, consistant en le déploiement d’un hôpital de campagne, la distribution de lots de médicaments, de denrées alimentaires et de couvertures dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, poursuit la même source.

De son côté, M. Hamzaoui a fait part de l’appui constant du peuple marocain, sous la conduite de SM le Roi, à la question palestinienne et à la lutte de son peuple pour le recouvrement de ses droits justes, mettant en relief les relations fortes, constantes et ancestrales liant les deux pays.

Le 29 mai dernier, SM le Roi Mohammed VI avait présidé, supervisé personnellement et donné le coup d’envoi, à l’aéroport international de Casablanca, de l’opération d’acheminement de l’aide humanitaire destinée au peuple palestinien frère.

Cette opération humanitaire comprend le déploiement d’un hôpital de campagne médico-chirurgical des FAR et la distribution d’un lot de médicaments, de couvertures et de denrées alimentaires au profit des Gazaouis. Elle englobe également l’octroi par la Fondation Mohammed V pour la solidarité d’aides alimentaires d’une valeur de 113 tonnes au profit des Palestiniens dans la bande de Gaza, à Al Qods et Ramallah.

Cette initiative reflète l’élan de solidarité du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, avec les pays frères et amis et le soutien concret et effectif du Royaume au peuple palestinien et à sa cause juste.