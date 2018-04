Le ministre saoudien des AE appelle à tarir les sources de financement du terrorisme

vendredi, 13 avril, 2018 à 8:30

Riyad – Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, a appelé, jeudi à Riyad, à faire montre de rigueur et de fermeté pour contrecarrer le terrorisme et l’extrémisme et en tarir les sources de financement, ces deux fléaux constituant un “danger de taille” qui guette les Etats et les peuples arabes.