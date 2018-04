Le monument de l’Indépendance à Lomé: Un ouvrage symbolisant l’émancipation du peuple togolais

mercredi, 11 avril, 2018 à 11:27

Lomé – “Peuple Togolais, par ta foi et ton courage une nation est née”. Exhibant comme épitaphe cet hommage solennel, le monument de l’Indépendance du Togo, édifié à Lomé, est un ouvrage très expressif.

Implantée dans le quartier administratif de la capitale togolaise, l’oeuvre qui symbolise la libération du peuple togolais du joug de l’administration française, a été construit peu après l’indépendance du pays survenue en 1960.

C’est à l’artiste Georges Coustère qu’est revenu, l’honneur de construire ce très original monument suite à un concours âprement disputé. Il était assisté de Djato Monsila et d’un tout jeune artiste togolais, Paul Ahyi, qui s’affirmera plus tard comme le Plus célèbre peintre et sculpteur du pays. Ce dernier avait prévu des décorations en verre de couleur pour égayer les rudes montants de béton, mais elles ne furent jamais posées.

Le monument qui marque désormais le paysage urbain de Lomé, a été inauguré par le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, après la proclamation de la souveraineté internationale du pays, le 27 avril 1960.

Au sujet de la forme du monument, Paul Ahyi, l’un des co-réalisateurs de l’ouvrage, affirme que les concepteurs ont “privilégié un élément porteur qui ressemble à un pont. Dans le vide du milieu, l’on y voit un homme qui se déchaîne, qui se libère. Et cet homme représente le peuple togolais”.

Sur les ailes en béton, de part et d’autre, les concepteurs du monument avaient prévu de mettre des dalles de verre “pour donner à ces masses de béton, le jour comme la nuit, une certaine joliesse, beauté”, alors que devant cette masse de béton, il y a une structure en ronde bosse, représentant une femme qui, dans un geste d’élévation, tient dans un vase la flamme de l’indépendance qui n’est allumée que la veille des événements importants.

Pour Monsila Djato, également co-concepteur de l’ouvrage, “le tabouret sur lequel la dame qui porte la flamme est assise, est d’origine bassar. C’est un tabouret sacré à plus d’un titre qu’on ne sculpte qu’à l’occasion du mariage d’une princesse”.

Selon le symbolisme de Coustère, l’événement de l’indépendance était aussi heureux comme un mariage. Et comme la princesse qui, arrivant nouvellement dans son foyer, apporte la joie et le bonheur, celle du monument, assise sur le tabouret apporte la lumière qui doit dorénavant éclairer le peuple togolais dans sa nouvelle marche. C’est ainsi que le tabouret a été introduit dans cette œuvre.

D’après la directrice du patrimoine culturel au Togo, Mme Lucie Tidjougouna, ce monument fait partie des plus prestigieux de la ville de Lomé, mais sa particularité, est qu’il a une forte charge historique. C’est un monument historique et commémoratif.

Pour les visiteurs de la capitale togolaise, le monument est devenu incontournable.

Pour la visite de Lomé, après le grand marché, on se doit obligatoirement de passer par la place de l’indépendance, un bel endroit entouré de verdure bien entretenue, avec une belle vue sur le Palais des Congrès.

Le monument, devenu désormais un emblème de la ville, donne une autre dimension, historique et commémorative, à cette place très prisée par les habitants de Lomé ainsi que par les visiteurs de la ville.