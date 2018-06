Le Nigeria, incontournable géant de l’Afrique (ENCADRE)

samedi, 9 juin, 2018 à 14:09

Rabat – La République fédérale du Nigeria, dont le président M. Muhammadu Buhari effectuera, les 10 et 11 juin courant, une visite d’amitié et de travail officielle au Maroc, est un pays d’Afrique de l’Ouest situé dans le golfe de Guinée.

Avec une population estimée en 2018 à quelque 195 millions d’habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé d’Afrique et compte pour un sixième de la population du continent sur à peine un trentième de sa surface.

Environ 51 pc de la population vit dans des zones urbaines et au moins 24 villes comptent plus de 1.000.000 habitants.

L’économie du Nigeria est dans sa structure comparable à celle de bien de pays africains, mais tout y est à une échelle supérieure. Le pétrole est la principale source de revenu du pays et compte pour plus de 70 pc du PIB.

La variété de coutumes, langues et traditions des 250 ethnies composant le pays lui confère une riche diversité. La population du Nigeria devrait atteindre, selon une étude de l’ONU réalisée en 2012, 440 millions d’habitants en 2050, se positionnant ainsi comme le troisième pays le plus peuplé au monde après l’Inde et la Chine.

Pays anglophone enclavé dans un espace ouest-africain très majoritairement francophone, le Nigeria a traditionnellement fait preuve d’un esprit d’ouverture, en se montrant à l’écoute des enjeux de ses voisins francophones.

La République fédérale du Nigeria compte 36 États, auxquels s’ajoute le territoire de la capitale fédérale, Abuja, pour lequel la Constitution prévoit un statut particulier. Le système politique nigérian s’articule autour de trois pouvoirs : le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, strictement autonomes l’un vis-à-vis de l’autre, mais se faisant mutuellement contrepoids, et un pouvoir judiciaire indépendant.

Au niveau fédéral, les pouvoirs publics s’organisent autour d’un président de la République, élu pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois, faisant office à la fois de Chef d’État et de Chef de gouvernement, d’un Parlement bicaméral comprenant une Chambre des Représentants et un Sénat, respectivement composés de 360 et 109 membres, élus au scrutin majoritaire uninominal direct et d’une Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays.

Au niveau de chaque État fédéré, l’organisation politique est analogue, avec une assemblée législative monocamérale, appelée “House of Assembly”, et un gouverneur, tous élus pour quatre ans au suffrage universel direct.

Les deux principales religions sont l’Islam et le christianisme. Le Nord du pays est à majorité musulmane, tandis que le Sud est à majorité chrétienne.