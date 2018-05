Le Ramadan en France ou lorsque jeûner rime avec spiritualité, labeur et convivialité

jeudi, 17 mai, 2018 à 13:30

Par Amina Benlahsen

Paris – Le mois sacré du Ramadan a débuté, ce jeudi, pour les cinq millions de Musulmans de France qui, à l’image de leurs coreligionnaires dans d’autres pays, s’apprêtent à vivre intensément cette période d’abstinence chargée de grande spiritualité et de dévotion.

Les mosquées et salles de prière, où officient pour un certain nombre d’entre elles des imams, prédicateurs et morchidates marocains dépêchés spécialement pour la circonstance, connaissent ainsi une grande affluence de fidèles de diverses nationalités qui, après une journée de labeur et d’abstinence, s’y rendent pour accomplir les prières prescrites et celles surérogatoires (tarawih) et enrichir leurs connaissances en matière religieuse dans un climat de piété et de recueillement propre à ce mois béni.

Cette atmosphère empreinte de grande fraternité entre les fidèles s’étend en dehors des mosquées aux voisins, amis et connaissances appartenant notamment à d’autres religions qui n’hésitent pas à répondre volontiers aux invitations à partager le repas de rupture de jeûne, une occasion d’échanges mutuellement instructifs sur plusieurs questions aussi bien d’ordre cultuel que culturel dans un climat de convivialité et de respect mutuel.

Bien que l’appel à la prière du Moghreb intervienne à une heure assez tardive (vers 21h30 à Paris), il arrive que l’Iftar soit organisé en plein air surtout avec l’adoucissement actuel du climat ou encore dans l’un des nombreux restaurants qui ont adapté leurs menus pour offrir aux jeûneurs des mets et préparations halal à même d’assouvir leurs envies après plus de 17 heures d’abstinence.

Les bienfaiteurs redoublent également, en ce mois d’entraide et de partage, d’initiatives au profit des nécessiteux, Musulmans ou non, en leur offrant le repas de la rupture de jeûne et parfois même celui du Shour. Nouveauté, des appels à venir partager ce repas sont même lancés par le biais des réseaux sociaux afin d’en faire profiter le maximum de personnes. Une belle leçon de fraternité, d’humanité et de solidarité, valeurs intrinsèques à l’Islam, deuxième religion de France (derrière le Christianisme).

Les aides sous forme de denrées alimentaires et de dons en espèces aux démunis comptent aussi parmi les manifestations de solidarité en ce mois béni durant lequel le vivre-ensemble prend toute sa dimension.

Il va sans dire que ce soit à la maison, au restaurant, en pleine rue ou en un autre lieu, la table de rupture du jeûne est garnie de toutes sortes de spécialités habituellement servies au cours du mois du Ramadan.

Pour les Marocains, l’incontournable harira côtoie de manière harmonieuse les dattes, la fameuse chebbakia, les briouate, le mssemmen et le baghrir enduits de miel et autres pour le grand plaisir du palais en attendant (pour ceux qui ne le prennent pas d’entrée) le verre de thé ou de café qui sera savouré avec Sellou ou de succulents gâteaux aux amandes.

Une partie des gâteaux et pâtisseries provient directement du Maroc comme l’atteste la grande affluence que connaissent ces derniers jours les points de récupération à Paris des colis qui y proviennent.

Parallèlement, nombre de supermarchés et de pâtisseries se sont évertués à garnir, depuis déjà plusieurs jours, leurs étalages en gâteaux, viennoiseries et délices sucrés ou salés et en produits halal au grand bonheur des jeûneurs qui y trouvent tout ce dont ils ont envie.

Nombre de traiteurs ont même dû recruter du personnel supplémentaire pour augmenter et diversifier leur production qui, pour certains d’entre eux, a enregistré une hausse dépassant les 50 pc.

De même, des pans entiers de quartiers comme Barbès à Paris enregistrent une effervescence singulière du fait d’une offre ramadanesque abondante et variée régalant les yeux et ravivant les papilles.

Aux côtés des commerces, des marchands, surtout des femmes, proposent sur des étals de fortune des spécialités marocaines, algériennes, tunisiennes… , du pain traditionnel et d’autres chihouates préparées à la maison à l’occasion de ce mois béni.

Le Ramadan constitue, par ailleurs, une occasion pour les expatriés marocains pour se réunir en famille ou avec des amis ou voisins pour des soirées empreintes de chaleur et de cordialité.

Si en cours de semaine, la contrainte du travail impose d’abréger ces soirées, celles-ci s’étendent en longueur durant le week-end pour durer presque jusqu’à l’heure du Shour (aux alentours de 04h00).

Au cours du mois du Ramadan, les familles multiplient aussi les sorties en soirée pour assister notamment aux nombreuses manifestations culturelles et artistiques qui égayent la vie nocturne en ce mois.

Ainsi, et même si la nostalgie du pays est souvent évoquée, le Ramadan en France constitue-t-il une occasion pour le Musulman de vivre pleinement sa spiritualité tout en savourant les plaisirs de la vie, en famille ou avec des amis, dans un climat où prévalent les valeurs de fraternité, de respect, de solidarité et du vivre ensemble. Un climat d’un grand soutien et réconfort pour le jeûneur qui, dans son quotidien, doit continuer à mener une vie normale sans montrer aucun signe de faiblesse dans une société qui ne tient pas forcément compte des contraintes liées à l’abstinence et aux privations.