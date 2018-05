Le régime algérien, un véritable «danger» pour la cohésion et la souveraineté nationales (parti)

dimanche, 20 mai, 2018 à 11:12

Alger – Le régime algérien multiplie les atteintes aux libertés et aux droits des Algériens et constitue un véritable «danger» pour la cohésion et la souveraineté nationales, s’est indignée samedi la Secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Mme Louisa Hanoune.