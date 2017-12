Le Roi Salmane et le Premier ministre turc discutent du statut d’Al-Qods et des relations bilatérales

Ryad – Le Roi Salmane ben Abdelaziz d’Arabie Saoudite et le Premier ministre turc Binali Yildirim ont discuté, mercredi à Ryad, des moyens de renforcer les relations bilatérales et des questions régionales et internationales, ainsi que du statut d’Al-Qods.