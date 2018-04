Le théâtre Bolchoï, un édifice unique et une belle illustration de l’architecture russe

samedi, 14 avril, 2018 à 11:54

Azzelarab Moumeni

Moscou – Le théâtre Bolchoï (Grand Théâtre en français) est la scène la plus prestigieuse de Moscou et le deuxième plus grand théâtre du monde, où se jouent des pièces de théâtre, mais aussi des opéras et des ballets. Il est superbement bien situé, au cœur de Moscou, à deux pas du Kremlin.

C’est l’un des symboles de Moscou et de la Russie, si bien que son image néoclassique est exposée sur le billet russe de 100 roubles. Le bâtiment actuel a été construit en 1825 sur l’emplacement du théâtre Petrovsky, ravagé par un incendie en 1805. Il se distingue par ses huit colonnes surmontées d’un fronton triangulaire. A l’intérieur, le théâtre à l’italienne de six étages de balcons compte 2.500 places. Il a été conçu par l’architecte Joseph Beauvais, qui avait également bâti le théâtre Maly un an avant, ainsi que le Manège et les tours du Kremlin. Il a été surnommé “Bolchoï” (grand théâtre) pour le distinguer du Maly (petit théâtre).

Le Bolchoï a été le lieu de nombreuses premières historiques, dont, le 4 mars 1877, le célèbre ballet ”Le Lac des cygnes” de Tchaïkovski ou encore des compositions de Rachmaninov. Cependant, durant cette période (fin des années 1870), le Bolchoï n’est pas encore la scène prestigieuse qu’il deviendra au 20ème siècle et les spectacles proposés souffrent de la comparaison avec ceux du Mariinski de Saint-Pétersbourg.

Le bâtiment, en revanche, reconstruit après l’incendie de 1853, est d’une splendeur sans égale et n’a rien à envier à son homologue pétersbourgeois. Le 20 août 1856 avait eu lieu l’inauguration officielle du Bolchoï. Le 16 décembre 1888, on y représente en avant-première ”Boris Godounov” du compositeur russe Modeste Moussorgski (1839-1881).

Le 10 octobre 1901, on y représente ”La Pskovitaine” de Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908), avec Fédor Chaliapine incarnant Ivan le Terrible. Le 28 février 1917, le statut de Théâtre impérial est supprimé. La salle Beethoven est inaugurée le 18 février 1921. Le 1er février 1925, le théâtre fête son 100ème anniversaire. En 1935, on y représente ”Lady Macbeth du district de Mtsensk” de Dmitri Chostakovitch (1906-1975). En 1937, la compagnie reçoit l’ordre de Lénine.

Le Bolchoï est évacué pendant la Grande Guerre patriotique (1941-1945) au théâtre d’opéra et de ballet de Kouïbychev (aujourd’hui Samara). Samuel Samossoud y dirige en 1942 la première de la symphonie no7 de Chostakovitch dédiée à Leningrad assiégée.

En 1964, la direction de la troupe est confiée à Iouri Grigorovitch qui restera à ce poste jusqu’en 1994. Il y adapte, en 1968, la nouvelle chorégraphie de Spartacus d’Aram Khatchatourian, avec Vladimir Vassiliev et Maris Liepa incarnant respectivement Spartacus et Crassus.

De juillet 2005 jusqu’à octobre 2011, le théâtre ferme pour cause de rénovation. Les travaux devaient prendre fin en février 2009, mais s’achèvent finalement le 28 octobre 2011 pour un coût de 21 milliards de roubles (environ 530 millions d’euros). L’ensemble du théâtre, intérieur comme extérieur, a été rénové, notamment la façade, retrouvant ses fastes d’antan (dorures, chandeliers et velours rouge).

Reste à noter enfin que le faste de ce théâtre, sa renommée et la bonne facture de sa programmation artistique font que l’accès à sa scène reste limité pour les privilégiés et les amateurs de théâtre aisés puisque le prix ticket d’entrée est de de 70 et 500 dollars par spectateur. Et encore, car il s’agit de faire sa réservation plusieurs mois avant chaque représentation.