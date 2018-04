Le théâtre brésilien: plus de 450 ans de tragédie et de comédie au service de la culture du pays de la samba

lundi, 30 avril, 2018 à 13:53

Par Nadia El Hachimi

Brasilia – En mars dernier, le Brésil perdait Tônia Carrero, une véritable icône du théâtre brésilien décédée à Rio de Janeiro à l’âge de 95 ans. Avec sa disparition, le géant-sud américain perdait un pan de l’histoire de son théâtre, une discipline dont les prémices datent de la colonisation portugaise.

Dans son livre “O que é teatro” (Qu’est ce que le théâtre), l’écrivain et metteur en scène Fernando Peixoto (1937- 2012) définit bien l’histoire de cet art au Brésil et apporte de précieuses références sur sa genèse et son développement.

En effet, le théâtre brésilien a émergé lorsque le Portugal a commencé à faire du Brésil sa colonie au 16ème siècle, à l’initiative des jésuites qui, dans l’intention de convertir les amérindiens à une nouvelle religion catholique et à une culture différente, ont eu recours au théâtre et à la littérature.

Alliant rituels festifs et danses indigènes, la première forme de théâtre au Brésil avait un caractère éducatif et était un instrument de “civilisation” et d’éducation religieuse, ainsi que de divertissement.

Les premiers personnages étaient des saints, des démons, des empereurs et parfois ils ne représentaient que des symbolismes, tels que l’amour ou la peur de Dieu en faisant abstraction des personnages féminins, qui étaient interdits.

Au 17ème siècle, les représentations de pièces écrites par les jésuites commencèrent à se raréfier en cette période, communément appelée celle du “déclin du théâtre des Jésuites”, et les pièces théâtrales, des comédies pour la plupart, étaient présentées lors de fêtes religieuses ou civiques.

Cette période a été marquée par un fort impact du théâtre espagnol au Brésil, comme en témoigne l’apparition d’une génération de scénaristes comme Manuel Botelho de Oliveira (1636-1711), qui fut le premier dramaturge brésilien à écrire deux comédies en espagnol (Hay amigo para amigo et Amor, Engaños y Celos).

Ce n’est que vers la seconde moitié du 18ème siècle que les pièces de théâtre ont commencé à être présentées avec une certaine fréquence sur les “tablados”, des scènes montées sur des places publiques.

La caractéristique éducative du théâtre était si forte qu’elle a favorisé l’apparition de maisons d’opéra et maisons de comédie, qui ont commencé à se répandre dans tout le pays.

Avec la “sédentarisation” des lieux de spectacle, les premières compagnies théâtrales sont apparues et les acteurs étaient embauchés pour faire un certain nombre de représentations sur toute l’année ou pendant quelques mois.

Toujours au 18ème siècle, le théâtre brésilien était fortement influencé par Molière, Voltaire, Maffei, Goldoni et Metastásio, mais cela n’a pas empêché l’émergence de prodiges brésiliens de l’écriture théâtrale comme Luis Alves Pinto, Alexandre de Gusmao, Cláudio Manuel da Costa ou encore Inacio José de Alvarenga Peixoto.

L’arrivée de la famille royale portugaise au Brésil, en 1808, apporte une série d’améliorations au théâtre brésilien avec la construction de maisons de théâtre luxueuses et l’arrivée de compagnies théâtrales chantantes et/ou dansantes (ballet), attirant un public grandissant.

Le théâtre brésilien ne s’est stabilisé qu’au milieu du 19ème siècle avec le début de la période romantique portée par l’essor du mouvement littéraire du romanticisme, grâce au romancier brésilien Joaquim Manuel de Macedo.

Présentée le 13 mars 1838 au Teatro Constitucional Fluminense, la pièce “O poeta e a inquisição” (Le poète et l’inquisition), écrite par Gonçalves de Magalhães (1811-1882) et mise en scène par João Caetano (1808-1863), est considérée comme la première graine d’un théâtre “purement brésilien”.

La première moitié du 19ème siècle a été marquée, elle, par l’époque du réalisme, caractérisée par la prolifération des œuvres dramatiques, de l’opérette, du vaudeville et de la parodie.

Le renouvellement du théâtre brésilien, avec la consolidation de la comédie comme le genre préféré du public, a commencé aux alentours de 1855 avec la construction à Rio de Janeiro du “Gymnase dramatique”, un espace considéré comme le berceau de la satire musicale brésilienne.

Au 20ème siècle, le théâtre devient un instrument de libre expression concernant les crises politiques qui secouaient le pays, au point même que le régime du président Getúlio Vargas (1937 et 1945) a cherché à le faire taire.

A partir des années cinquante, le théâtre commence à perdre du terrain au profit de la télévision et avec la dictature militaire (1964-1985), les difficultés augmentent en raison d’une censure qui pousse plusieurs metteurs en scène et acteurs de théâtre à quitter les planches pour s’exiler dans d’autres pays.

Aujourd’hui le théâtre brésilien a repris des couleurs et a retrouvé une partie de son prestige d’antan grâce aux efforts de Tônia Carrero et bien d’autres artistes, dédiés corps et âme à un art qui fait rire et pleurer les aficionados brésiliens depuis plus de 450 ans.