Le théâtre national norvégien, berceau de l’expérience d’Henrik Ibsen

lundi, 30 avril, 2018 à 14:57

.-Par Jamaleddine BENLARBI-.

Oslo – L’expérience d’Henrik Ibsen restera à jamais indissociable de l’histoire du théâtre national d’Oslo (Nationaltheatret), endroit qui a abrité les premières œuvres de ce célèbre dramaturge sans qui cet art n’aurait probablement pas fleuri dans le royaume scandinave.

En effet, son nom est inscrit en lettres d’or dans les annales du Nationaltheatret, d’autant plus qu’Ibsen était parvenu à sortir la Norvège de son isolement artistique à travers des chefs-d’œuvre traduits dans plusieurs langues et joués dans les théâtres les plus prestigieux du Vieux-Continent.

L’an 1862 marque les débuts d’Ibsen (1828-1906) dans le théâtre national en tant que directeur artistique après la faillite de celui de Bergen où il a travaillé depuis des années.

Durant la même année, il a présenté une pièce théâtrale ayant recueilli un écho favorable auprès des professionnels influents. Ils ont ainsi découvert un grand auteur venant du nord-ouest du pays pour proposer une nouvelle tendance en matière d’écriture et de création.

A vrai dire, il est indispensable pour toute personne se rendant dans la capitale Oslo de prévoir une visite au Nationaltheatret pour témoigner de l’âge d’or de l’art norvégien et retrouver l’esprit d’Ibsen dans ce site historique.

Bien que la présence de ce dramaturge dans le théâtre national au niveau administratif soit interrompue après son déplacement en Allemagne, ses œuvres demeurent néanmoins étroitement liées à cette institution culturelle qui ne cesse de présenter ses pièces.

Force est de constater que ses œuvres n’ont pas été toujours accueillies avec beaucoup d’enthousiasme, mais elles ont soulevé parfois de véritables tollés, en raison de ses thématiques jugées audacieuses dans une société plutôt conservatrice à l’époque.

Peu importe les polémiques qu’elles provoquent, ses chefs-d’œuvre depuis “Catilina” (1850) jusqu’à “Quand nous nous réveillerons d’entre les morts” (1899) ont été toujours joués dans le théâtre national d’Oslo.

Au-devant de l’entrée principale du Nationaltheatret se trouve une sculpture qui rend hommage à ce dramaturge et à sa contribution théâtrale inédite, aux côtés de celle de l’autre grand nom du monde de l’art et du théâtre Bjørnstjerne Bjørnson, qui a remporté le prix Nobel de littérature en 1903.

Le Théâtre national se situe dans le parc de Studenterlunden, bordé au nord par l’avenue Karl Johans gate, par la place Johanne Dybwad et la gare du Nationaltheatret à l’ouest, la rue du Parlement au sud et la rue de l’Université à l’est.

Conçu par l’architecte Henrik Bull, le théâtre est souvent considéré comme la maison des pièces d’Henrik Ibsen Ibsen, et un festival international portant son nom est organisé tous les deux ans.

L’édition 2018, prévue en automne, propose 40 représentations norvégiennes et internationales de grande qualité artistique – chacune représentant une approche unique des œuvres d’Ibsen.

Le programme comprend également la remise du Prix International Ibsen à la meilleure performance, ainsi que d’autres activités parallèles, comme Ibsen quizz, Ibsen pour les enfants, des visites et des expositions. Une façon de rendre hommage à l’un des dramaturges les plus distingués du théâtre européen que d’aucuns considèrent comme le plus important depuis Shakespeare.