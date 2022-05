Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc a mené “une révolution des énergies renouvelables” (PDG d’Acwa Power au Forum de Davos)

mercredi, 25 mai, 2022 à 21:56

Une délégation du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) du Maroc s’est rendue à Abidjan pour participer à un atelier international sur “les défis du dérèglement climatique et les réponses à apporter au bénéfice des populations africaines”, tenu, le 20 mai dernier, par l’Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA).