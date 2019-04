Législatives en Finlande: Les partis politiques à l’épreuve de dossiers sociaux brûlants

vendredi, 5 avril, 2019 à 11:34

Rachid KAROM

Helsinki – La Finlande s’apprête à organiser, le 14 avril, des élections législatives où les partis politiques en lice rivalisent sur fond d’un agenda plein de dossiers sociaux brûlants, que les médias couvrent activement pour permettre au grand public d’être au coeur de l’évènement.

A moins de deux semaines de la date du scrutin, il n’y a pas de dossier-phare qui domine le débat public. Nombreux sont en effet les sujets brûlants sur lesquels les candidats s’affrontent afin de briguer un siège à l’Eduskunta, en l’occurrence le programme de réformes sociales et de santé qui a poussé le gouvernement à démissionner il y a un mois après avoir échoué à cristalliser sa vision sur le dossier, auquel s’ajoute la réforme de la loi sur le service aux personnes âgées.

Les questions liées à la préservation de l’environnement, au climat et à la fiscalité s’invitent également au débat, bien que nombre d’observateurs aient prédit que la question de l’immigration allait peser de tout son poids.

Selon les statistiques officielles, le nombre d’immigrés, à l’exception de la minorité suédoise, ayant l’habilité de voter aux élections finlandaises augmente d’une année à l’autre. Lors des législatives de 2011, le nombre d’électeurs avoisinait les 50.000 personnes, alors qu’en 2015, ce chiffre est passé à 75.000 électeurs pour se situer à environ 100.000 en 2019. La majorité des électeurs parlent russe, arabe et somali.

Les derniers sondages d’opinion de la télévision finlandaise sur la popularité des partis politiques, dévoilés au mois de mars, montrent une certaine avance du Parti social-démocrate de Finlande sur le reste des concurrents, suivi du Parti de la coalition nationale, tandis que le parti anti-immigration des Vrais Finlandais a enregistré un progrès en grimpant de la cinquième à la troisième position. Le Parti du centre, lui, arrive au quatrième rang, suivi des Verts et de l’Alliance de gauche.

Comme première étape, le vote par anticipation a débuté mercredi pour élire 200 législateurs sur un total de 2.468 candidats pour un mandat de quatre ans. Sur le plan intérieur, ce vote durera une semaine jusqu’au 9 avril, alors que la période de vote par anticipation à l’étranger est du 3 au 6 avril.

Le ministère de la Justice a mené à bien ses préparatifs en vue de garantir le succès de ces éhéances. Au total, 911 bureaux de vote ont été installés dans le pays pour la période de vote, principalement dans les mairies, les bibliothèques et d’autres agences et bureaux municipaux.

À l’étranger, le vote par anticipation aura lieu dans 219 missions diplomatiques ou consulaires de Finlande ou leurs bureaux dans 86 pays différents.

Il va sans dire que des accrochages entre les partis sur les raisons de l’échec du programme de réforme des services ont suscité l’attention des observateurs, mais ce qui est surprenant cette année est l’hostilité croissante et l’émergence de certains comportements extrémistes à l’égard des politiciens lors la campagne électorale.

“Les élections actuelles témoignent d’un comportement agressif sans précédent”, a déclaré la police finlandaise il y a quelques jours, avertissant sur la présence d’un “comportement extrémiste sur les réseaux sociaux”, d’après ce qu’a rapporté la MTV3.

Ces propos interviennent particulièrement après une tentative d’agression contre le chef de la diplomatie finlandaise, Timo Soini, par un jeune appartenant au groupe d’activistes d’extrême droite “Soldiers of Odin”, durant un meeting avec les électeurs de son parti dans la ville de Vantaa.

Timo Soini, un des hommes politiques les plus populaires en Finlande, avait annoncé plus tôt qu’il n’allait pas présenter sa candidature aux législatives, ajoutant qu’il était toutefois déterminé à soutenir son parti la Réforme bleue lors de la campagne électorale.

Cet incident est loin d’être le seul du genre. A peine deux jours plus tard, la police a annoncé avoir ouvert une enquête sur une agression à la capitale Helsinki contre un candidat d’origine somalienne aux élections législatives prévues dans le pays.

Ces faits ont soulevé un tollé d’indignation dans un pays connu pour sa gestion pacifique et démocratique du processus électoral. Plusieurs acteurs politiques ont aussitôt réagi, à leur tête le Premier ministre Juha Sipilä qui a déclaré que “l’attaque contre la démocratie est inadmissible”, ajoutant que “la violence politique ne saurait être acceptée. Nous devons travailler ensemble pour défendre notre précieuse démocratie commune”.

À l’approche des législatives, le débat électoral s’intensifie et les médias finlandais mettent les bouchées doubles. L’accompagnement médiatique ne se limite pas à la couverture des événements et au suivi des réactions, toute une série de programmes spéciaux est concoctée pour l’occasion afin d’éclairer l’opinion publique via différents canaux (radio, TV, presse écrite, web).

La chose la plus frappante sur la scène médiatique serait probablement la rivalité entre la télévision finlandaise et la troisième chaîne dans la couverture des élections. Avec des idées aussi renouvelées qu’innovantes, les deux institutions programment d’importants débats qui invitent les leaders des partis politiques ainsi que d’autres candidats.

Au delà de la phase préélectorale, la rivalité entre ces deux institutions sera couronnée par une couverture très spéciale le soir des élections. Après l’annonce des résultats, une nouvelle phase d’analyse et de commentaires pour la formation d’une majorité suivra.