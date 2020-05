L’Égypte prolonge la suspension des vols internationaux jusqu’à nouvel ordre

mardi, 19 mai, 2020 à 16:35

Le Caire – Le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouli, a annoncé mardi la prolongation de la suspension de tous les vols internationaux de passagers dans son pays, afin d’endiguer la propagation de la Covid-19.

L’Égypte a suspendu les vols internationaux et internes dans ses aéroports le 19 mars en application des mesures de précaution contre la propagation de l’épidémie.

“La décision de suspendre les vols internationaux en Égypte se poursuivra jusqu’à nouvel ordre”, a ajouté M. Madbouli dans un communiqué.

Les autorités égyptiennes avaient décidé dimanche de prolonger le couvre feu jusqu’à la semaine de l’Aïd al-Fitr, afin de limiter la propagation de la maladie.

“Il a été décidé à partir de dimanche prochain, premier jour de l’Aïd Al-Fitr et jusqu’à vendredi d’après, d’imposer un couvre feu de 17h00 (15h00 GMT) à 06h00 du matin”, a déclaré M. Madbouli lors d’une conférence de presse.

Il a également été décidé d'”arrêter la circulation des transports publics et des bus entre 27 gouvernorats, et de fermer tous les centres commerciaux, les restaurants et toutes les plages et parcs publics”.

L’Egypte compte 12.764 cas confirmés de contamination au coronavirus, dont 3.440 rémissions et 645 décès.