L’Égypte reprend l’activité hôtelière et les grands chantiers

lundi, 4 mai, 2020 à 17:54

Le Caire – Les autorités égyptiennes ont annoncé la reprise du travail dans les hôtels pour le tourisme interne, ainsi que dans les grands chantiers, avec le renforcement des mesures préventives contre le nouveau coronavirus.

Le gouvernement avait énoncé, dans un communiqué à l’issue d’un conseil de gouvernement restreint, un certain nombre de normes de résidence dans les hôtels, prenant compte des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

“Ainsi, les institutions hôtelières doivent toutes disposer d’une unité médicale, éviter les fêtes et les soirées, en plus d’interdire toutes sortes d’activités nocturnes”, ajoute le communiqué.

Les hôtels et les complexes touristiques doivent également disposer d’un espace affecté comme zone de quarantaine pour les cas de coronavirus positifs ou suspects, examiner de manière continu aussi bien les résidents que le personnel et respecter les mesures de distanciation sociale. La capacité d’accueil sera fixée à 25% jusqu’au premier juin, et à 50% par la suite.

Dans le même contexte, la présidence de la république a annoncé “la reprise du travail dans les grands chantiers de la capitale et ceux en cours d’exécution dans les différentes provinces”.

Le communiqué a également insisté sur la nécessité de suivre strictement les mesures de prévention et adopter les règles de sécurité et de suivi médical pour protéger les travailleurs.

Le président égyptien avait annoncé le 04 avril dernier le report de l’exécution des différents grands projets qui devaient débuter en 2020 jusqu’à l’année prochaine, dont le projet du passage à la nouvelle capitale administrative et l’ouverture du grand musée de l’Égypte.