L’Émirati Mohammed Ahmed Al Yamahi élu nouveau président du Parlement arabe

dimanche, 27 octobre, 2024 à 12:21

Le Caire – L’Émirati Mohammed Ahmed Al Yamahi a été élu, samedi au Caire, nouveau président du Parlement arabe pour un mandat de deux ans.

M. Al Yamahi, membre du Conseil national fédéral des Émirats Arabes Unis, a obtenu 53 voix, contre huit pour le Libyen Abdul Salam Nassiya, lors de la séance procédurale du Parlement arabe pour la première session de la quatrième législature, qui s’est tenue au siège du Secrétariat général de la Ligue des États arabes au Caire.

Il succède au Bahreïni Adel ben Abderrahman Al-Assoumi, qui a exercé deux mandats consécutifs en tant que président du Parlement arabe.

A cette occasion, le nouveau président du Parlement arabe s’est engagé à déployer tous les efforts à même de renforcer la place du Parlement arabe dans le système de l’action arabe commune et à promouvoir une diplomatie parlementaire avancée et moderne qui défend nos justes causes devant toutes les instances régionales et internationales.

Il a aussi souligné la nécessité d’une coopération et d’une solidarité entre les composantes du Parlement arabe afin d’être à la hauteur des aspirations des peuples arabes qui placent “en nous de grands espoirs” dans cette conjoncture délicate que traverse la nation arabe.

Cette session a également été marquée par l’élection de quatre vice-présidents et des responsables des différentes commissions.