A l’ère du Covid-19, le rôle des Casques bleus de l’ONU plus que jamais essentiel

jeudi, 28 mai, 2020 à 12:45

-Par : Naoufal Enhari-

Nations-Unies (New York) – L’organisation des Nations-Unies célèbre, ce vendredi 29 mai, la Journée internationale des Casques bleus, une occasion pour rendre hommage aux milliers de soldats de la paix qui, en cette période de Covid-19, jouent un rôle plus que jamais essentiel en matière de protection des populations civiles confrontées à la double menace des conflits armés et de la pandémie meurtrière.

Cette année, la Journée internationale sera commémorée lors d’une cérémonie virtuelle au siège de l’ONU à New York présidée par le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, en hommage au plus d’un million d’hommes et de femmes, dont un nombre important de soldats marocains, ayant servi sous le drapeau de l’ONU avec fierté et courage depuis le premier déploiement en 1948.

“Les soldats de la paix sont en première ligne pour aider à combattre le Covid-19 dans des contextes déjà fragiles, en utilisant les radios locales pour diffuser des messages de santé publique, en livrant des fournitures essentielles aux communautés pour prévenir la propagation du virus et en soutenant l’action de celles et ceux qui œuvrent localement en faveur de la paix”, a souligné M. Guterres dans un message à l’occasion de cette Journée internationale.

Le défi auquel ils font face aujourd’hui est “l’un des plus grands qu’ils aient jamais eu à relever”, à savoir s’acquitter de leurs mandats en matière de paix et de sécurité tout en aidant les pays à lutter contre la pandémie du Covid-19, a-t-il noté.

Lors d’une intervention mercredi devant le Conseil de sécurité, le Secrétaire général a dit avoir constaté de visu lors d’une visite en Afrique l’année dernière comment la mission onusienne en République Démocratique du Congo, la MONUSCO, “a contribué de manière importante aux efforts couronnés de succès contre l’épidémie d’Ebola dans l’est du pays”.

En République centrafricaine, a témoigné M. Guterres, la mission onusienne de maintien de la paix (MINUSCA), “travaille en étroite collaboration avec les autorités et les services de sécurité pour trouver de nouveaux moyens de servir la population tout en se protégeant”. La police de la MINUSCA contribue aussi à accroître la capacité des forces de sécurité locales à freiner la propagation du virus, a-t-il assuré.

Parmi ces braves soldats de la paix figurent en bonne place les Casques bleus marocains déployés dans le cadre des missions de maintien de la paix des Nations-Unies en Afrique, continent que le Royaume du Maroc est résolument engagé pour sa stabilité et son développement.

En effet, avec une contribution de pas moins de 2.161 militaires, policiers et civils, y compris des femmes, affectés aux opérations de maintien de la paix de l’ONU en Afrique, les Casques bleus marocains et marocaines constituent une composante importante de la présence des Nations-Unies sur le continent, avec comme noble objectif de contribuer à la stabilité et la sécurité des populations des pays concernés.

Cet important déploiement permet ainsi au Maroc de figurer parmi les principaux pays contributeurs de troupes pour les missions onusiennes en République Centrafricaine et en République démocratique du Congo. Au sein de cette dernière mission, le Royaume dispose de deux contingents, dont un “contingent de déploiement rapide”.

Le Maroc est également présent au sein la mission onusienne de paix au Soudan du Sud (UNMISS) avec deux femmes observatrices militaires.

Participant aux opérations de maintien de la paix de l’ONU depuis les années 1960, le Royaume a été, en effet, le premier pays contributeur de troupes déployées en Côte d’Ivoire, mais également en République centrafricaine.

Lors de la cérémonie prévue ce vendredi à New York, le Secrétaire général de l’ONU devra déposer une gerbe de fleurs en hommage à tous les soldats de la paix qui ont perdu la vie depuis 1948, et présider la cérémonie virtuelle de remise de la Médaille Dag Hammarskjöld à 83 soldats, policiers et civils morts dans les opérations de maintien de la paix en 2019.

M. Guterres va également décerner à distance le Prix du Militaire des Nations-Unies de l’Année 2019 pour la défense de l’égalité des genres à deux femmes Casques bleus. Il s’agit de la Commandante Carla Monteiro de Castro Araujo, officière de la marine brésilienne, déployée au sein de la MINUSCA, et le Major Suman Gawani de l’armée indienne, observatrice militaire récemment déployée avec la MINUSS.

Le thème de la commémoration cette année de la Journée internationale des Casques bleus est : “Les femmes dans le maintien de la paix”, une manière de souligner leur “rôle central” dans les opérations onusiennes.

“Alors que nos soldats de la paix continuent de mener à bien leur travail essentiel au milieu des contraintes présentées par la Covid-19, assurer la participation significative, égale et pleine des femmes aux opérations de paix, ainsi qu’aux processus de paix et politiques, est essentiel pour protéger les civils et instaurer une paix durable”, a souligné, de son côté, le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix.

“Les femmes qui servent dans les opérations de paix jouent un rôle essentiel en aidant les communautés dans la lutte contre la Covid-19. Elles doivent être au cœur de toutes les réponses internationales, nationales et locales”, a-t-il estimé.

L’Assemblée générale de l’ONU a choisi le 29 mai pour marquer la Journée internationale des Casques bleus, car c’est à cette date qu’en 1948, le Conseil de sécurité a établi la première opération de maintien de la paix, l’Organisme des Nations-Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST) au Moyen-Orient.