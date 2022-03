Les ambassadeurs du Maroc, de Palestine et d’Égypte à Kiev penchent sur l’évacuation des citoyens arabes vers les pays limitrophes de l’Ukraine

mercredi, 2 mars, 2022 à 16:54

Rabat – Les ambassadeurs du Royaume du Maroc, de Palestine et d’Égypte en Ukraine ont tenu, mercredi à Lviv, des rencontres avec des responsables du ministère ukrainien des Affaires étrangères et des représentants de la sécurité et des frontières, portant sur les moyens de faciliter l’évacuation des citoyens arabes vers les pays limitrophes de l’Ukraine, notamment la Pologne.

Tenues au nom du Conseil des ambassadeurs arabes, ces rencontres se sont focalisées sur la préservation de la sécurité des citoyens arabes et la garantie de leurs besoins de base en nourriture, particulièrement dans le cadre des conditions difficiles qu’ils traversent dans le contexte de la crise ukrainienne, selon l’ambassade du Maroc à Kiev.

Les diplomates arabes ont appelé à l’accélération des procédures liées au transit des citoyens via les points d’accès disponibles, eu égard à la forte pression que connaissent ces accès avec l’afflux massif des personnes en provenance de la capitale Kiev, ajoute la même source.

Ils ont également évoqué la situation des étudiants et des communautés arabes résidant dans les villes de Kharkov et Kherson, en particulier Soumy, appelant à la mise en place de corridors sûrs pour leur évacuation rapide.

De leur côté, les responsables ukrainiens ont promis de réagir rapidement aux demandes des ambassadeurs arabes en impliquant tous les départements concernés, particulièrement les services de sécurité, et de mettre à leur disposition tous les moyens permettant d’assurer l’évacuation rapide des étudiants en toute sécurité, dans ces conditions complexes et exceptionnelles.