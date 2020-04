Les autorités sanitaires américaines étoffent la liste des symptômes du COVID-19

lundi, 27 avril, 2020 à 14:24

Washington – Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des Etats-Unis vient d’étendre la liste des symptômes associés au COVID-19.

La fièvre, la toux et les difficultés respiratoires sont des indications qu’une personne pourrait avoir contracté la maladie causée par le nouveau coronavirus, selon la liste existante du CDC. Désormais, l’agence fédérale a ajouté six autres symptômes qui peuvent alerter sur la maladie: frissons, tremblements répétés accompagnant les frissons, douleurs musculaires, maux de tête, maux de gorge et perte soudaine du goût ou de l’odorat.

La liste étendue des symptômes pourrait s’avérer importante, selon les experts, étant donné que seules les personnes présentant ces symptômes sont testées pour le COVID-19 à cause de la capacité de dépistage encore insuffisante dans le pays.

Les symptômes se manifestent généralement dans les deux à 14 jours suivant l’exposition au virus, selon le CDC.

L’agence a également rappelé les “signes d’alerte d’urgence” pour le COVID-19, à savoir la difficulté respiratoires, douleur persistante ou pression dans la poitrine, incapacité à se réveiller ou à être vigilant et des lèvres ou le visage bleuâtres. Les personnes présentant l’un de ces symptômes doivent consulter immédiatement un médecin, selon le CDC.

Le coronavirus s’est révélé très contagieux et potentiellement mortel, mais la grande majorité des personnes infectées ne présentent aucun symptôme ou seulement des symptômes bénins.

Les États-Unis, qui comptent le plus grand nombre de cas confirmés dans le monde, devraient franchir le cap du million de cas dans les prochains jours, le nombre de décès dus à la maladie dépassant le bilan annuel des décès causés par la pneumonie et la grippe, toujours selon le CDC.