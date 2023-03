Les efforts du Maroc pour améliorer la santé reproductive mis en avant à Jakarta

mercredi, 1 mars, 2023 à 19:46

La sortie du Maroc de la liste grise du Groupe d’Action Financière (GAFI) impactera positivement la capacité du Royaume, des institutions financières et des entreprises marocaines à se financer sur les marchés financiers internationaux à des taux privilégiés et inférieurs à ceux du marché, a indiqué l’enseignant-chercheur à la Faculté d’Economie et de Gestion, Université Ibn Tofaïl de Kénitra, El Mehdi Ferrouhi.