Les femmes en première ligne face à la pandémie de Covid-19

lundi, 27 avril, 2020 à 23:07

Nations-Unies (New York) – Comme aucune autre fois dans l’histoire récente, les femmes sont en première ligne face à la pandémie de COVID-19 et “subissent le poids de cette crise humaine”, a affirmé lundi la Vice-Secrétaire générale de l’ONU, Amina J. Mohammed.

Lors d’une conférence de presse virtuelle pour le lancement d’un appel à financer intégralement le Fonds d’affectation spéciale des Nations-Unies pour la riposte au Covid-19 et le relèvement, Mme Mohammed a souligné qu’il était “temps pour nous de nous élever en tant que femmes dirigeantes, de passer à l’action pour vaincre la pandémie et d’en sortir plus fort afin de maintenir le monde sur la bonne voie pour atteindre les Objectifs de développement durable d’ici 2030”. La numéro deux de l’ONU est chargée de coordonner la réalisation de ces objectifs.