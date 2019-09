Les Français rendent un dernier hommage au Président Jacques Chirac

dimanche, 29 septembre, 2019 à 13:06

Un officier de paix exerçant à l’unité mobile de la préfecture de police de Sidi Bennour a été contraint, samedi soir, de dégainer son arme de service sans en faire usage lors d’une intervention sécuritaire pour arrêter deux frères dans un état de forte agitation, dont un mineur âgé de 16 ans, qui ont causé des dégâts matériels aux propriétés d’autrui et qui ont exposé la vie des citoyens et des éléments de la police à une menace sérieuse et grave à l’aide d’armes blanches.