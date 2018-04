Les ingérences étrangères dans les pays arabes et la complémentarité économique au centre du 29è Sommet arabe de Dhahran

samedi, 14 avril, 2018 à 11:17

-(Par Youssef Sadouk)-.

Riyad – Les dirigeants des pays arabes se réuniront, dimanche à Dhahran, dans l’est du Royaume d’Arabie saoudite, dans le cadre du 29è sommet de la Ligue des Etats arabes, une réunion qualifiée unanimement par les responsables et les experts politiques d’exceptionnelle vu le contexte arabe et régional actuel agité.

Le concept de la sécurité nationale arabe s’impose comme une thématique majeure de l’agenda du Sommet de Dhahran, à la lumière de l’unanimité arabe sur la nécessité de resserrer les rangs face aux défis posés par les ingérences étrangères dans les affaires de plusieurs pays de la région.

A cet égard, la Ligue des Etats Arabes affirme que le sommet de Dhahran marque un tournant décisif pour parvenir à un compromis sur la sécurité nationale arabe, d’autant plus que l’impératif de recadrer la politique iranienne expansionniste et d’oeuvrer pour l’empêcher de s’immiscer dans les affaires internes arabes figurent à l’ordre du jour de ce rendez-vous.

Dans ce sens, le ministre saoudien des affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, a réitéré, à l’ouverture de la réunion du conseil de la ligue des Etats arabes au niveau des ministres des affaires étrangères, tenue en prélude au sommet, que l’Arabie saoudite ne tolérera jamais l’ingérence iranienne dans la région, notant qu’il n’y aura ni paix ni stabilité dans la région tant que l’Iran s’immisce dans les affaires internes des Etats arabes et attise le sectarisme à travers l’intrusion de milices terroristes dans la région.

Il a accusé également l’Iran de fournir aux milices des Houthis les missiles balistiques de fabrication iranienne tirés en direction de l’Arabie saoudite, estimant que “cela dénote du référentiel sanguinaire de ce pays qui, à travers son soutien de tous les actes terroristes, attente à la sécurité et la stabilité du Yémen”.

Dans la même veine, le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes a souligné que tous les arabes sont invités à parvenir à des solutions politiques de compromis aux crises et conflits internes qui embrasent certains pays de la région pour barrer la route aux ingérences dans les affaires arabes.

Dans ce cadre, le sommet sera l’occasion de renouveler le soutien à la légalité constitutionnelle au Yémen sous la présidence du président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi, et l’appui aux mesures prises par le gouvernement légitime visant à normaliser la situation, en finir avec le coup d’Etat et rétablir la paix et la stabilité dans tous les gouvernorats du Yémen, tout en s’engageant à préserver l’intégrité du pays et sa souveraineté sur son territoire.

Par ailleurs, la crise syrienne et les derniers développements dans ce pays, sur fond des rapports faisant état de l’utilisation de l’arme chimique contre des civils à Douma dans la Ghouta orientale, seront aussi à l’ordre du jour du sommet arabe dont la réunion ministérielle préparatoire a été marquée par la participation de l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura.

Dans une allocution devant les ministres arabes des affaires étrangères, Staffan de Mistura a demandé la mise en place d’une commission d’enquête indépendante et transparente sur l’attaque chimique présumée dans la ville syrienne de Douma, appelant à éviter toute confrontation militaire et aller de l’avant vers une résolution politique, unique issue à la crise syrienne.

Dans ce sens et en se référant aux principes consignés dans la Charte de la Ligue arabe, ce Sommet constitue une occasion pour réitérer l’engagement constant de préserver la souveraineté de la Syrie et l’intégrité de ses terres, sur la base d’une solution politique fondée sur la participation de toutes les parties prenantes syriennes, conformément à “Genève I”.

Selon les organisateurs, le conclave saoudien sera également l’occasion de mettre en avant la centralité de la question palestinienne pour la Oumma arabe. Ce dossier sera au centre des discussions, dénotant ainsi de la position arabe constante soutenant le droit du peuple palestinien à l’établissement de son Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec Al Qods Est comme capitale, tel que stipulé par les résolutions internationales et l’initiative de paix arabe”.

Ce Sommet offre aussi l’opportunité de réaffirmer le rejet arabe de la reconnaissance par les Etats-Unis d’Amérique d’Al Qods comme capitale d’Israel, et de se féliciter de l”unanimité internationale” rejetant cette décision qui est de nature à saper les efforts internationaux visant à trouver un règlement définitif au conflit arabo-israélien.

En outre, il s’agira de hâter le processus de réconciliation palestinienne, dans le sillage des exactions perpétrées par la machine de guerre israélienne contre les manifestations pacifiques organisées par les Palestiniens dans la bande de Gaza à l’occasion de la Journée de la terre.

D’autres dossiers vont être passés au crible, dont la question libanaise. le Sommet de dimanche renouvellera la solidarité pleine et entière avec ce pays arabe et sera l’occasion de lui apporter tout le soutien politique et économique, de souligner l’impératif de préserver l’unité et la souveraineté du Liban et de rejeter toute ingérence étrangère dans ses affaires.

Outre ces questions, la lutte-antiterrorisme sera aussi une priorité. Les leaders arabes examineront les voies d’enrayer ce fléau et assécher ses sources de financement.

Le 29ème Sommet de la Ligue arabe se penchera également sur l’examen des deux rapports du SG de la Ligue arabe sur l’action économique et sociale arabe, le suivi de l’application des résolutions du 28ème Sommet, la discussion de la Charte arabe pour la protection de l’environnement outre la stratégie arabe pour la réduction des risques de catastrophes 2030.

La réunion examinera plusieurs autres sujets, notamment la zone arabe de libre-échange, l’Union douanière arabe et l’accord arabe sur les échanges de ressources phytogénétiques.