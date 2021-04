Les Musulmans d’Europe entament mardi le jeûne du mois de Ramadan

lundi, 12 avril, 2021 à 15:00

Rome – La raison et le pragmatisme exigent la pleine reconnaissance par l’UE de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, écrit lundi l’expert italien en relations internationales, Marco Baratto, qui met en avant le statut du Maroc en « tant partenaire fiable, stable et partageant les valeurs de l’Europe » en matière de promotion des droits de l’homme, de lutte contre le terrorisme, du développement durable et du respect mutuel.