Les principales mesures prises dans le monde pour lutter contre la propagation de Covid-19

jeudi, 2 avril, 2020 à 14:33

Rabat – Voici l’actualité des principales mesures prises dans le monde, pour lutter contre la propagation de Covid-19:

Maroc

– Programme “Imtiaz Technologies Covid-19” : 42 premiers projets d’investissement présélectionnés, pour un investissement global prévisionnel de 137 MDH.

– Les étudiants de l’EMSI proposent trois inventions pour lutter contre le covid-19.

– Des communes d’El Jadida adoptent des mesures sociales.

– Dakhla-Oued Eddahab: Le secteur de la santé prend à bras le corps la lutte contre le coronavirus.

– La Commune urbaine de Benguérir alloue plus d’un million de DH pour la lutte contre le Covid-19.

– Tanger-Tétouan-Al Hoceima: des contributions au Fonds spécial de gestion de la pandémie du Covid-19.

– Les sociétés d’armateurs de la pêche pélagique à Dakhla font don de 10 MDH au Fonds du Coronavirus.

– Renforcement des opérations de contrôle des prix des produits alimentaires dans la province d’Essaouira.

– Confinement : L’ADO poursuit son soutien aux activités de la société civile de la région de l’Oriental.

– 100.000 tests de diagnostic rapide en cours d’acquisition.

– Réduction à 6h des horaires d’ouverture des marchés de proximité et ceux populaires à Marrakech.

– La société civile de Marrakech prête main forte aux personnes démunies du monde rural.

– Kénitra : Mise en place d’un système de veille pour assurer l’approvisionnement en produits de première nécessité.

– Un audit en cours pour déterminer les causes exactes des décès dus au coronavirus.

– La commune de Fès consacre 6 MDH à la lutte contre le Covid-19.

– Le ministère de la Santé appelle les citoyens à la patience et au respect scrupuleux du confinement.

– Le ministère de la solidarité met en place un plan d’action pour la protection des enfants en situation de vulnérabilité.

– 10.000 familles démunies d’Ifrane bénéficient de paniers de denrées alimentaires.

– Souk El Arbaa du Gharb : Les autorités locales poursuivent leur engagement dans la lutte contre le Coronavirus.

– Plusieurs mesures prises à Chefchaouen pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus.

– Le FNUAP lance l’opération SALAMA avec les partenaires institutionnels et la société civile.

– Redal suspend les tournées des releveurs et de distribution de factures durant la période de confinement.

– La MODEP fait don de 1 MDH au fonds spécial pour la gestion du Coronavirus.

– Le conseil provincial de Sidi Ifni mobilise des fonds pour lutter contre le Covid-19.

– Prise en charge solidaire des insuffisants rénaux à Zagora.

-Les membres de l’association marocaine de l’Industrie pharmaceutique (AMIP) contribuent à hauteur de 55 millions de dirhams au fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus.

– Forte mobilisation de la société civile en faveur des catégories vulnérables.

– Crédit du Maroc reporte les échéances des crédits pour les clients impactés par la pandémie.

– Le “Foyer numérique de l’ISESCO”, nouvelle initiative soutenant les efforts en matière d’atténuation des répercussions du Coronavirus.

– Le conseil communal d’Oulad Daoud (province de Taounate) décide de participer au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus, par les indemnités du mois de mars des membres du bureau du conseil et présidents et vice-présidents des commissions permanentes.

– El Kelâa des Sraghna : Réunion de coordination entre des cadres de la médecine militaire et son homologue civile pour faire face au Covid-19.

– Le Maroc a été parmi les premiers à fournir la chloroquine malgré la forte demande au niveau mondial.

– Une Campagne de solidarité en faveur des familles démunies à la province d’Al Haouz.

– Plusieurs mesures prises pour renforcer la production agricole nationale et assurer des niveaux de stock confortables des denrées alimentaires.

– Pharma 5 mobilise 8 MDH pour la lutte contre le Covid-19.

-Taourirt : Les habitants confinés, les éboueurs restent mobilisés pour la propreté de la ville.

– Des organisations arabes appellent à des mesures pour soutenir la reprise du tourisme dans le monde arabe.

– La 16è édition du Moussem de Tan-Tan reportée à une date ultérieure.

– La Commune d’Essaouira prend de nouvelles mesures préventives.

– La Commune d’Essaouira intensifie les opérations de désinfection des petits taxis.

– Fonds: Le conseil préfectoral de Salé contribue à hauteur de 2 MDH.

– La Fondation Tamkine lance une nouvelle plateforme d’enseignement virtuel.

Belgique

-L’OTAN va se pencher sur une réponse coordonnée à la pandémie.

-Le Parlement européen met à disposition bâtiment et moyens de transport en soutien aux efforts bruxellois contre le Covid-19.

-Le Parlement européen insiste sur la nécessité d’intensifier la lutte contre la désinformation.

Espagne

-Football: la Ligue espagnole collecte plus d’un million d’euros pour l’achat du matériel sanitaire.

France

-Foot: Le groupe qatari BeIN suspend le paiement des droits TV à la LFP.

-Le conseil d’état rejette un recours des marchés contre leur fermeture.

-Moto : le GP de France reporté en raison du Coronavirus.

-La France augmente sa production de paracétamol pour éviter la pénurie.

-Les mesures prises par les banques vont garantir le remboursement des crédits par les entreprises.

– F1: les pilotes McLaren réduisent leurs salaires.

Ethiopie

-Les ministres africains des finances appellent à un financement urgent de 100 milliards dollars pour combattre le COVID-19.

États-Unis

-Le “National Tennis Center” de New York converti en hôpital de campagne.

-Investissement de près de 274 millions USD dans 64 des pays les plus à risque, dont le Sénégal.

-Contraction de l’activité manufacturière aux Etats-Unis au mois de mars.

-Achat des équipements médicaux nécessaires de la Russie.

-Confinement pour 14 jours des détenus pour stopper le coronavirus dans le milieu carcéral.

-Maintien de l’US Open aux dates prévues (USTA).

Grande Bretagne

-F1: Une décision fin avril sur un éventuel report du GP de Silverstone.

-Annulation du tournoi de Wimbledon en raison de Coronavirus.

-Foot: Eddie Howe de Bournemouth accepte une baisse de son salaire.

-Report de la COP26 jusqu’à 2021 en raison de la pandémie du coronavirus.

Suisse

-Foot: L’UEFA annonce le report de l’ensemble des matches des équipes nationales prévus en juin.

– L’OMS travaille “d’arrache-pied” pour “générer des données probantes sur les médicaments les plus efficaces”.

Allemagne

-Les mesures de distanciation sociale prolongées jusqu’au 19 avril.

Tunisie

-Mesures pour faire face aux impacts économiques de la propagation du COVID-19.

Côte d’Ivoire

-2 millions USD de la BAD à l’OMS.

Canada

-Ottawa fera le nécessaire pour éviter une pénurie du matériel médical.

Russie

-La suspension des compétitions en Russie prolongée jusqu’au 31 mai.

MMA: Khabib Nurmagomedov renonce à son combat contre Tony Ferguson prévu le 18 avril.

Portugal

-Prolongation de l’état d’urgence au Portugal.

Finlande

Fermeture des restaurants jusqu’à fin mai.

Niger

-Baisse de la croissance et mesures de soutien à l’économie.

Italie

-Interdiction des entraînements collectifs pour les sportifs italiens.

Indonésie

-Libération de 30.000 prisonniers à titre préventif.

Vietnam

-Tous les vols de passagers à destination de Vietnam interdits du 1er au 15 avril.

– Surveillance de 9.000 personnes liées à l’hôpital Bac Mai de Hanoï.

Australie

Approvisionnement en Hydroxychloroquine.

Kenya

-Le président Uhuru Kenyatta ordonne la mise en place d’un Fonds d’intervention d’urgence Covid-19.

-Moody’s salue la politique monétaire prises par le Kenya pour atténuer l’impact du coronavirus sur l’économie.

Mexique

-Décret de l’état d’urgence sanitaire durant un mois

-La suspension immédiate jusqu’au 30 avril des activités non essentielles dans les secteurs public, privé et social.

-Fermeture des centres commerciaux et des jardins publics.

-Les Mexicains sont appelés à un isolement volontaire et massif, de manière stricte pour les plus de 60 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant de diabète, d’hypertension ou de pathologies cardiaques, plus vulnérables face au virus.

-Les universités avaient suspendu les cours depuis plusieurs jours, et des entreprises ont enjoint leurs salariés à travailler depuis chez eux.

-La frontière entre les États-Unis et le Mexique demeure fermée pour tous les voyages non essentiels à l’instar de celle entre le territoire américain et le Canada, dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie.

-L’armée et la marine ont annoncé qu’elles fourniraient des installations hospitalières et formeraient leurs dentistes pour qu’ils épaulent le personnel soignant.

Rwanda

-Le confinement total prolongé de 15 jours.

Sénégal

-Reprise de l’enseignement scolaire et universitaire reportée au 4 mai.

Afrique centrale

-Plus de 137 millions d’euros pour lutter contre le Coronavirus dans 6 pays de l’Afrique centrale.

Afrique du Sud:

-Large opération d’aménagement de sites de mise en quarantaine.

Grèce

-Un centre de migrants près d’Athènes placé en quarantaine.

Danemark

-Le Danemark commence le test des cas présentant des symptômes légers.

Emirats Arabes Unies

-Reprise des vols limités dès lundi.

Togo

– Décret de l’état d’urgence sanitaire et libération de plus de 1.000 détenus.