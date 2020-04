Les principales mesures prises dans le monde pour lutter contre la propagation de Covid-19

vendredi, 3 avril, 2020 à 15:52

Rabat – Voici l’actualité des principales mesures prises dans le monde pour lutter contre la propagation de Covid-19:

Maroc :

– Les éboueurs de Meknès poursuivent leur mobilisation pour maintenir la ville propre et contribuer à la préservation de la sécurité sanitaire des citoyens.

– “Rotary Club Agadir Marina” appuie les efforts de lutte contre la propagation du Coronavirus.

– Contribution active de la Sûreté régionale à Errachidia au respect de l’état d’urgence sanitaire.

– Les fonctionnaires de la Chambre des représentants font don de 1,6 million de dirhams (MDH) au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus.

– Distribution de denrées alimentaires au profit de 150 familles démunies à Chichaoua.

– L’Agence urbaine de Ouarzazate-Zagora-Tinghir décide de fournir ses services à distance.

– BAM et le GBPM ont pris des mesures pragmatiques, justes et pertinentes face à la pandémie.

– Le personnel de l’Agence urbaine de Settat (AUS) décide de contribuer au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de nouveau coronavirus .

– Le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab consacre 6,5 MDH à l’achat de tablettes aux élèves.

– La commune d’Oujda consacre 3,3 MDH aux efforts de lutte contre la pandémie.

– ACWA Power soutient les populations avoisinant le Complexe NOOR Ouarzazate.

– L’ADD lance plusieurs initiatives digitales en faveur des administrations pour accompagner le télétravail :

• La première initiative est le bureau d’ordre digital qui est une plateforme de digitalisation du bureau d’ordre, permettant aux administrations et organismes publics de créer des bureaux d’ordre digitaux, en vue de gérer électroniquement les flux des courriers entrants et sortants.

• La deuxième initiative, concerne le guichet électronique des courriers qui permet l’automatisation du processus de traitement des courriers au sein d’une administration donnée.

– Majorel met sa logistique et ses collaborateurs au service de “Allo Yakada”.

– L’hôpital de campagne de Benslimane prêt à entrer en action à tout moment.

– Le CNDH appelle à l’extension des mesures prises en soutien aux catégories vulnérables.

– La Fédération royale marocaine de taekwondo annonce une contribution à hauteur de 100.000 dirhams au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de nouveau Coronavirus.

– Le CRO lance une opération de désinfection à travers la région.

– Marrakech : La Direction régionale de la Santé mobilise tous les moyens nécessaires pour enrayer la propagation du coronavirus.

– Enseignement à distance: L’AREF de Béni Mellal-Khénifra crée 193 contenus numériques.

– Le conseil régional de Guelmim-Oued Noun débloque 20 MDH pour la lutte contre le Covid-19.

– SIERA fait don de 10 MDH au Fonds spécial de lutte contre le COVID-19.

– Settat: Le Conseil provincial mobilise 7 MDH pour atténuer les effets de Covid-19.

– Forces Auxiliaires : contribution de 30 MDH au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de nouveau Coronavirus.

– Des hôtels classés de Meknès mettent à disposition des dizaines de chambres.

– Report des échéances pour les clients impactés par la crise de Covid-19 (FNAM).

– La commune de Taroudant consacre 4,5 MDH supplémentaires pour enrayer la propagation de la pandémie de coronavirus.

– Des cellules de communication mises à la disposition des personnes autistes.

– Le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet consacre 100 MDH pour faire face aux conséquences du Coronavirus.

Belgique:

– Le Parlement européen insiste sur la nécessité d’intensifier la lutte contre la désinformation.

– L’OTAN charge son commandant militaire de coordonner sa riposte au coronavirus.

– La Belgique débloque 5 millions d’euros pour soutenir la recherche d’un vaccin contre le Covid-19.

-Discussions entre l’Union belge de football et l’UEFA sur l’arrêt du championnat de Belgique.

France:

– Un hall du plus grand marché de produits frais au monde transformé en morgue.

– Nouvelle attestation de déplacement numérique dès lundi.

– Accor envisage de fermer deux tiers de ses hôtels dans le monde à cause de coronavirus.

– Report du Sommet Afrique-France de Bordeaux.

– Les éventuelles nationalisations vont être temporaires

– Pas d’épreuves finales pour le Bac et le Brevet, seul le contrôle continue pris en compte, une première en France.

– La France fait «tout» pour «sécuriser» les livraisons de masques.

Suisse:

– Une “Task force” scientifique pour contrer l’épidémie de coronavirus.

– Faute de touristes, des hôtels suisses proposent des quarantaines de luxe.

– Novartis envisage de tester son médicament “Jakavi” sur des patients Covid-19.

– Cyclisme: Le Tour de Suisse annulé.

Pologne:

– Le parti conservateur au pouvoir envisage la tenue de la présidentielle par correspondance.

Grande Bretagne:

– Boris Johnson promet d’augmenter “massivement” le dépistage.

– Athlétisme: Les Jeux mondiaux décalés à 2022 pour éviter de se heurter aux JO de Tokyo.

– Premier League: le gouvernement britannique appelle les joueurs à réduire leurs salaires.

Arabie saoudite:

– Couvre-feu à La Mecque et Médine jusqu’à nouvel ordre.

Russie :

– Le président russe prolonge la période d’inactivité jusqu’au 30 avril.

– Le président russe appelle à constituer des réserves de médicaments et d’équipements de dépistage dans le pays.

États-Unis:

– De plus en plus d’Etats américains décrètent un confinement total.

– Présidentielle américaine: la convention démocrate reportée à la mi-août à cause du coronavirus.

– Trump invoque la Loi sur la production de défense pour faciliter la production de respirateurs.

– Le report de l’US Open est “de plus en plus probable”.

– Google envisage de publier des statistiques sur le déplacement de ses utilisateurs.

– La Banque mondiale compte mobiliser 160 milliards de dollars en aide aux pays en développement.

Togo:

– Le président Faure Gnassingbé décrète l’état d’urgence.

Portugal :

– La Foire nationale de l’agriculture reportée à juin 2021.

Syrie :

-L’ONU réitère l’appel à un cessez-le-feu global pour contrer le COVID-19.

Sénégal:

– Le FMI compte débloquer 221 millions de dollars de crédit d’urgence au Sénégal

– Un prêt de 20 millions USD de la BM pour soutenir le Sénégal.

Espagne :

– Les joueurs de l’Atlético Madrid baissent de 70% leur salaire.

Gabon:

– Autorisation de certains vols pour les résidents désirant regagner leurs pays.

RDC :

– La Banque mondiale alloue 47 millions de dollars à la RDC.

Ghana :

– Le Ghana adopte le traitement par l’hydroxychloroquine.

– 100 millions USD de la BM pour lutter contre le COVID-19.

Grèce :

– Le championnat de football suspendu jusqu’au 24 avril.

Burkina Faso :

– Le Burkina adopte son plan de riposte.

– 1.207 détenus libérés.

Canada :

– Les possibles détournements de matériel médical préoccupent Ottawa.

Vietnam :

– Le Vietnam pourrait quintupler le plan de relance budgétaire à 6,35 milliards de dollars.

Kenya :

-Le Kenya devrait de toute urgence refinancer sa dette sur les marchés internationaux, selon des analystes financiers.

Rwanda :

– Le FMI débloque un financement d’urgence de 109 millions USD.

Éthiopie :

– Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques suspend la prière dans les mosquées, y compris celle du vendredi.

Japon :

Report de deux tournois de sumo au Japon.

Italie :

Giuseppe Conte exhorte l’UE à plus d’ambition, d’unité et de courage

Union européenne:

-Les dix mesures phares de l’UE pour lutter contre le nouveau coronavirus :

• Fermeture des frontières extérieures aux voyages non essentiels, tout en garantissant la circulation des biens de première nécessité sur le marché intérieur.

• Création de la réserve d’urgence “rescEU” afin que les États membres aient accès rapidement à des équipements médicaux, tels que des respirateurs et des masques.

• Promotion de la recherche à travers le financement de 18 projets pour aider à trouver rapidement un vaccin contre le coronavirus.

• Nouvelle proposition de budget de la Commission européenne à long terme (2021-2027), qui comprendra un plan de relance.

• Rapatriement de plus de 10.000 Européens grâce au mécanisme de protection civile de l’UE.

• Approbation par le Parlement européen de nouvelles règles permettant aux États membres de demander une aide financière au Fonds de solidarité de l’UE afin de couvrir les urgences sanitaires. Cette année, jusqu’à 800 millions d’euros seront mis à la disposition des États membres pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

• Mise à disposition par la Banque centrale européenne de 750 milliards d’euros, dont 120 milliards en assouplissement quantitatif et 20 milliards de rachat de dette.

• Mise à la disposition des États membres de 37 milliards d’euros des fonds structurels européens existants pour lutter contre la crise et soutenir les soins de santé, les entreprises et les travailleurs.

• Instauration d’un système d’emploi à court terme (Sure) offrant une garantie allant jusqu’à 100 milliards d’euros des plans nationaux de soutien à l’emploi afin de garantir que les employés puissent conserver leur travail même lorsque leur entreprise est fermée.

• Suspension des vols aérien dits “fantômes” afin de mettre fin aux émissions inutiles et aide aux compagnies aériennes pour s’adapter à la baisse de demande.

-Coronavirus: L’essentiel de l’initiative “Sure”, nouvel instrument de l’UE pour soutenir de l’emploi :

• Fournir jusqu’à 100 milliards d’euros sous forme de prêts accordés “à des conditions favorables” aux pays membres de l’UE qui en ont besoin, afin que les travailleurs perçoivent un revenu et que les entreprises ne licencient pas.

• Soutenir des dispositifs de chômage partiel et des mesures similaires pour aider les États membres à protéger les emplois, les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de licenciement et de perte de revenus.

• Donner la possibilité aux entreprises de réduire temporairement les heures travaillées par leurs salariés ou suspendre le travail, tandis que l’État apportera un soutien au revenu en compensation des heures non travaillées. Les travailleurs indépendants bénéficieront de dispositifs de remplacement du revenu pour faire face à l’urgence actuelle.

• Permettre, in fine, aux citoyens de continuer à payer leur loyer, leurs factures et leurs achats alimentaires, tout en contribuant à apporter une stabilité indispensable à l’économie.

Mexique :

-Après avoir résisté, le Mexique se résout au confinement “responsable”.