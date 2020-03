Les principales mesures prises dans le monde pour lutter contre la propagation de Covid-19

samedi, 28 mars, 2020 à 18:56

Rabat – Voici l’actualité des principales mesures prises dans le monde, pour lutter contre la propagation du Covid-19:

Maroc

– La faculté polydisciplinaire de Taza lance une plateforme numérique dédiée à l’enseignement à distance.

– Le conseil préfectoral de Rabat décide d’affecter son excédent budgétaire de l’année 2019 au soutien des pensionnaires des centres sociaux et des familles en situation de précarité.

– Les Conseils locaux de Marrakech mobilisent leurs ressources humaines et financières pour endiguer la propagation du coronavirus.

– Errachidia : poursuite de la désinfection des administrations et lieux publics.

– Province d’Al Haouz : La société civile mobilisée pour atténuer les effets socio-économiques du Covid-19 sur la population.

– Une série de mesures à caractère social prises dans la province d’Ifrane.

– Un total de 3.357 ressources pédagogiques mises en ligne par les douze établissements relevant de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, dans le cadre des efforts visant à réduire l’impact de la propagation du Covid19.

– Chichaoua : Forte adhésion de la société civile aux efforts de lutte contre le coronavirus (apporter soutien aux familles démunies et sensibiliser les citoyens quant à l’importance du respect vigoureux des mesures préventives).

– Le Conseil de la Région Béni Mellal- Khénifra transfère 13 MDH de crédits pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

– Fermeture des souks hebdomadaires de la province d’Al Haouz et la transformation de certains en des marchés quotidiens.

– Le conseil provincial de Boujdour mobilise 1 MDH pour fournir les besoins alimentaires aux familles nécessiteuses.

– Fonds spécial: Allocation de 2 MMDH pour le renforcement du dispositif médical.

– Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani annonce que la capacité en lits de réanimation passera à 3.000 lits dans les prochaines semaines.

– La préfecture de police d’Oujda organise, en coordination avec le Centre régional de transfusion sanguine, une campagne de collecte de sang.

– Opération de soutien provisoire des ménages opérant dans le secteur informel.

– La société civile à Safi prête main forte aux personnes démunies.

– Intensification des opérations de contrôle des prix et de l’approvisionnement du marché à Dakhla.

– Laâyoune: Remise de tablettes aux élèves pour réussir “l’enseignement à distance”.

– Sefrou : Vaste opération de stérilisation et de désinfection des espaces publics et mobilisation continue pour le contrôle des prix et de la qualité des produits.

– L’Union nationale des Femmes du Maroc (UNFM) se mobilise activement en cette période de confinement sanitaire en vue de sensibiliser davantage au sujet du dispositif d’écoute, de soutien et d’orientation “كلنا معك – Kolonamaak”.

– Relogement des SDF à Tan-Tan pour prévenir la transmission du coronavirus.

– Le ministère de l’Équipement adopte une série mesures pour assurer la continuité du service public

– Le Conseil provincial de Tiznit adopte une batterie de mesures préventives.

– La Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia adopte des moyens pour l’enseignement à distance.

Danemark

– L’Agence danoise de la santé (SSI) s’apprête à déployer des tests d’anticorps qui pourraient déterminer si les personnes contaminées au coronavirus ont développé suffisamment d’immunité pour réintégrer le marché du travail.

Asie du Sud

– Les évacuations de touristes étrangers s’amplifient.

Allemagne

– L’Allemagne augmente le nombre des dépistages du Covid-19 à 500.000 par semaine dans une tentative de freiner la pandémie et d’éviter une hausse du nombre de morts.

Suède

– Interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes.

Serbie

– Novak Djokovic offre un million d’euros à la Serbie.

Union européenne

– Le Conseil de l’Europe appelle à garantir les droits fondamentaux des migrants aux frontières de l’UE

– Appui financier de l’UE de 450 millions d’euros au Fonds Spécial pour la Gestion de la Pandémie Covid-19, créé à l’initiative de SM le Roi Mohammed VI.

France

– Face à la pénurie, la France s’affranchit de la norme CE pour importer plus de masques

– Confinement prolongé jusqu’au 15 avril.

Côte d’Ivoire

– La prison avec sursis et 300 euros d’amende pour violation du couvre-feu

Espagne

– Le gouvernement espagnol approuve la prolongation de l’état d’alerte jusqu’au 11 avril.

Brésil

– Le gouvernement brésilien débloque une ligne de crédit de 40 milliards de réais (plus de 7,5 milliards de dollars) pour soutenir les PME face à la crise du coronavirus.

Grèce

– La Grèce commence la production de médicaments à base de chloroquine pour soigner le coronavirus.

Belgique

– Confinement prolongé jusqu’au 19 avril.

Nigeria

– Suspension de la vente de devises par les bureaux de change.

Zimbabwe

– Confinement total de 21 jours.

Bénin

– Le ministre béninois de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Sacca Lafia annonce un cordon sanitaire qui sera établi dans dix communes au sud du Bénin.

États-Unis

– Le président américain Donald Trump signe un plan de relance économique massif de 2.000 milliards de dollars destiné à aider les travailleurs et les entreprises américains touchés par la pandémie de coronavirus.

Guinée

– L’état d’urgence décrété.

Canada

– Montréal décrète l’état d’urgence.

Ghana

– Le président ghanéen Nana Akufo Addo impose le confinement dans certaines régions du Ghana, considérées comme épicentres de l’épidémie de Coronavirus.

Guinée-Bissau

– Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo décrète “l’état d’urgence pour 15 jours”.

L’Afrique du Sud

– Déploiement de plus de 22.000 policiers à travers le pays pour assurer le respect des règlements relatifs au confinement total de 21 jours.