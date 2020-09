Les principaux points de la nouvelle politique migratoire de l’UE

mercredi, 23 septembre, 2020 à 15:11

Bruxelles – La Commission européenne a présenté, mercredi, un nouveau paquet de mesures qui réglementent la migration et l’asile et recommandent une gestion équitable et une responsabilité partagée et solidaire entre Etats membres.

Voici les principaux points de ce nouveau paquet :

– Renforcement des contrôles aux frontières externes

– Mise en œuvre d’un nouveau mécanisme de solidarité pour la gestion des migrations et de l’asile

– Nomination d’un coordinateur des retours au sein de la Commission européenne

– Mise en œuvre d’une nouvelle stratégie opérationnelle des retours volontaires et de la réintégration

– Elaboration d’un système solide de préparation et de réponse aux crises

– Gestion intégrée des frontières entre les États membres

– Adoption d’une nouvelle stratégie sur l’avenir de Schengen (2021)

– Renforcement de la lutte contre le trafic de migrants par un nouveau plan d’action de l’UE pour 2021-2025

– Lancement de partenariats complets et équilibrés sur la migration avec les pays partenaires

– S’attaquer aux racines de la migration en soutenant les opportunités économiques des pays émetteurs et de transit

– Négocier de nouveaux accords de réadmission

– Encourager l’immigration légale en attirant les talents et en facilitant les procédures d’installation.