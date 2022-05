Les priorités de la politique étrangère du Maroc exposées à l’université suédoise de Göteborg

vendredi, 13 mai, 2022 à 13:37

Stockholm – Les priorités de la politique étrangère du Maroc ont été exposées, jeudi à l’université suédoise de Göteborg, par l’ambassadeur du Maroc à Stockholm, Karim Medrek.

La participation du diplomate marocain, qui était l’invité spécial du cycle diplomatique 2022 de l’université de Göteborg, avait pour vocation de renforcer la compréhension des étudiants suédois des sciences politiques et des relations internationales des fondamentaux et priorités de la diplomatie marocaine.

Au cours de cet échange, les participants ont eu l’opportunité de discuter de la conjoncture régionale et du rôle du Royaume dans le renforcement de la sécurité et de la paix dans la région immédiate du pays.

M. Medrek a souligné, à cette occasion, la fragmentation et la complexité du contexte international et les enjeux auxquels font face, aujourd’hui, plus que jamais, les diplomates, faisant allusion à un certain nombre de conflits et de crises humanitaires, qui s’accompagnent d’une montée, sans précédent, du populisme et du nationalisme se traduisant, souvent, par de la violence et de l’extrémisme de toutes sortes.

‘’Face à un tel contexte, il est grand temps de renforcer la résilience de l’ordre international fondé sur les principes de solidarité et de durabilité, en permettant au système multilatéral d’agir avec plus d’efficacité et de rapidité’’, a-t-il indiqué.

Il a assuré que le Maroc a développé une diplomatie crédible et transparente agissant en faveur de la région et de ses cercles d’appartenance, basée sur une approche de partage, d’interaction et de dialogue qui prévaut dans toutes ses relations.

Le diplomate a rappelé que le Royaume poursuit avec confiance ses réformes, lancées, depuis l’indépendance du pays pour favoriser un environnement libéral et multipartite au service du renforcement de l’État de droit, et en pleine harmonie avec ses traditions de tolérance et d’ouverture.

Il a dans ce sens mis en relief les questions globales prioritaires du Maroc, indiquant que le Royaume, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, est reconnu en tant qu’acteur incontournable, pour son engagement et sa crédibilité, en faveur des questions de maintien de la paix, du développement durable, de changement climatique et de transition énergétique.

‘’La crédibilité du Maroc sur la scène internationale s’exprime à travers son engagement constructif et constant par rapport aux différentes questions qui préoccupent la communauté internationale’’, a précisé M. Medrek, rappelant que les principes directeurs à la base du multilatéralisme sont identiques à ceux sous-tendant son processus interne. L’ouverture sur le monde, l’attachement à la modération et la tolérance et l’engagement pour le développement humain, à travers des politiques solidaires et une coopération efficace, constituent les fondements de son action au niveau international, a-t-il détaillé.

A cet égard, l’ambassadeur a évoqué le cadre de référence du Royaume, au niveau de ses relations avec son voisinage, qui s’articule autour de trois espaces concentriques, à savoir le Maghreb, l’Afrique et le Monde Arabe et un espace de partenariat et de coopération, celui notamment de l’Europe.

Lors de son intervention, le diplomate a également discuté des enjeux liés à la sécurité dans l’espace méditerranéen et au Maghreb et des défis auxquels font face les pays de la région.

M. Medrek a saisi l’occasion pour apporter un éclairage sur la question du Sahara marocain.

Ayant mis en exergue les derniers développements de la question nationale au niveau des Nations unies et la pertinence de l’initiative marocaine d’autonomie, M Medrek n’a pas manqué d’attirer l’attention des participants sur les violations des droits de l’Homme dans les camps de Tindouf, plus particulièrement les conditions inhumaines auxquelles sont soumises les populations, notamment les enfants.

À cet effet, il a invité les étudiants à s’intéresser de près à la question de l’enrôlement militaire des enfants dans les camps de Tindouf, ‘’une violation grave du droit international et des conventions des droits de l’enfant’’, a-t-il précisé.

La conférence donnée par l’ambassadeur marocain a été également l’occasion de partager avec les étudiants et futurs décideurs suédois les perspectives et les derniers développements des relations entre le Maroc et la Suède.

M. Medrek a exprimé l’engagement du Royaume pour une coopération plus affirmée entre les deux pays, basée sur des valeurs communes et le respect mutuel, avec pour objectif de contribuer au renforcement d’un ordre international fondé sur des règles.

Le diplomate marocain a saisi cette opportunité pour rappeler les atouts du Maroc, ‘’un pays qui jouit d’une position géographique optimale et qui offre des opportunités d’investissement très importantes’’, mettant en avant la nécessité de renfoncer la présence d’investisseurs suédois dans le Royaume sur la base d’un partenariat gagnant-gagnant.

Rappelant, en outre, l’importance croissante de l’Afrique dans les relations internationales, le diplomate marocain a attiré l’attention sur le rôle que pourrait jouer le Maroc, en tant que passerelle, mettant en place des projets de coopération triangulaire avec le pays Scandinave.

L’ambassadeur a réitéré, par ailleurs, sa volonté de poursuivre la coopération avec les universités suédoises, notamment celle de Göteborg, en envisageant davantage d’échanges universitaires et de projets communs pour le renforcement des relations maroco-suédoises en matière de recherche universitaire.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre des séries de rencontres intitulées ‘’Diplomatic Weeks’’ que l’Université de Göteborg organise, chaque année, avec des ambassadeurs étrangers accrédités en Suède et des faiseurs d’opinion.