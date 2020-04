Les projections clés de l’enquête de l’UNFPA sur l’impact du COVID-19 sur les femmes

mardi, 28 avril, 2020 à 16:58

Nations-Unies (New York) – Voici les projections clés de l’enquête de l’agence des Nations-Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive (l’UNFPA) sur l’impact du COVID-19 sur les femmes, rendue publique mardi à New York.

● 47 millions de femmes dans 114 pays à revenu faible ou intermédiaire pourraient ne pas avoir accès à des contraceptifs modernes et 7 millions de grossesses non désirées devraient se produire si le confinement se poursuit pendant 6 mois et s’il y a des perturbations majeures dans les services de santé. Pour tous les 3 mois de continuation de confinement, jusqu’à 2 millions de femmes supplémentaires peuvent ne pas être en mesure d’utiliser des contraceptifs modernes.

● On peut s’attendre à ce que 31 millions de cas supplémentaires de violence basée sur le genre se produisent si le confinement continue pendant au moins 6 mois. Pour tous les 3 mois de continuation de confinement, 15 millions de cas supplémentaires de violence basée sur le genre sont attendus.

● En raison de l’interruption des programmes de prévention des mutilations génitales féminines en réponse au COVID-19, quelque 2 millions de cas de mutilations génitales féminines pourraient survenir au cours de la prochaine décennie, chose qui aurait pu être évitée.

● Le COVID-19 va perturber les efforts pour mettre fin au mariage des enfants, entraînant potentiellement 13 millions de mariages d’enfants supplémentaires entre 2020 et 2030 qui auraient autrement pu être évités.