Les regards du monde tournés vers Singapour pour le sommet historique Trump-Kim

lundi, 11 juin, 2018 à 15:55

Singapour – A la veille de la rencontre inédite entre le président américain Donald Trump et le dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong Un, les regards du monde entier sont tournés vers Singapour qui abrite, mardi, un Sommet historique entre deux belligérants qui comptent à leur actif des décennies de défiance et de tensions.