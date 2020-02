Les Slovaques aux urnes samedi pour un scrutin législatif aux enjeux majeurs

vendredi, 28 février, 2020 à 12:00

Bratislava – Quelque 4, 4 millions d’électeurs slovaques se rendent samedi aux urnes pour élire les 150 députés du Conseil national de Slovaquie (parlement à une seule chambre), un scrutin dont l’issue comporte des enjeux majeurs pour ce pays d’Europe centrale.

La coalition au pouvoir emmenée par les sociaux démocrates du SMER-SD dont est issue l’actuel premier ministre, Peter Pellegrini, est fragilisée depuis que ce dernier a remplacé l’ex-premier ministre Robert Fico, contraint à la démission en mars 2018 suite à une série de manifestations à Bratislava consécutives à l’assassinat le 21 février 2018 du journaliste, Jan Kuciak qui enquêtait sur des liens supposés entre des responsables slovaques et une structure mafieuse.

Selon des journaux slovaques, la date du 21 février 2018 est désormais gravée dans la mémoire des Slovaques suite à l’assassinat de Jan Kuciak qui enquêtait sur des affaires de corruption qui touchaient les plus hautes sphères de l’Etat. La mort de Kuciak a entrainé des milliers de Slovaques dans les rues, les travaux du reporter et l’enquête sur son meurtre ont aussi mis en lumière les dérives du système politique, relèvent les mêmes sources. Contrairement aux scrutins précédents, la question de l’Etat de droit est aujourd’hui au centre de la campagne électorale.

La vague d’indignation qui avait déferlé sur le pays à la suite de cette affaire a entraîné la démission du premier ministre Robert Fico, qui reste cependant le chef de SMER-SD et un proche allié de l’actuel premier ministre Peter Pellegrini.

L’un des enjeux de cette élection est la réaction de l’électorat suite au meurtre du journaliste, qui a eu pour conséquence l’affaiblissement de la coalition au pouvoir. Celle-ci est composée outre du SMER-SD (sociaux démocrates), du parti national slovaque (SNS), le parti social libéral (Most-Hid) et le parti conservateur (SIET). La coalition détient 81 des 150 députés que compte le parlement.

Un début d’effritement de la coalition au pouvoir notamment le SMER de Robert Fico est perceptible comme en témoigne les résultats des derniers sondages qui ont font ressortir une baisse de popularité de ce parti. Ce dernier franchirait difficilement la barre des 20 pc. Aux législatives de 2002, cette formation avait obtenu 44 pc des suffrages et au dernier scrutin législatif en 2016, elle est redescendue à 22 pc.

Rappelons que la loi slovaque impose un blackout sur les enquêtes d’intentions de vote dans les deux semaines qui précèdent le scrutin, d’où la difficulté d’avoir une idée des rapports de forces à l’heure actuelle.

Robert Fico et le premier ministre Peligrini ont multiplié ces derniers jours meetings et rencontres au centre et dans d’autres régions du pays dans le but de remonter la pente et surtout attirer les indécis qui penchent vers l’extrême droite.

L’autre enjeu du scrutin de samedi est le score qu’obtiendrait l’extrême droite regroupée au sein du parti populaire « Notre Slovaquie » (LSNS), dirigé par Marian Kotleba, qui profite du marasme politique pour gagner la confiance d’un nombre croissant d’électeurs désabusés.

LSNS attire, de plus en plus, d’adeptes lors des différents meetings dans les petites villes et les régions montagneuses.

En 2016, lors des dernières législatives, l’extrême droite a fait une percée remarquable en rentrant au parlement, LSNS a obtenu 8, 04 pc des suffrages soit 14 sièges. Ce résultat constituait un camouflet pour Robert Fico, dont le parti n’a recueilli que 28,3 des voix soit 49 sièges sur 150 contre 83 au scrutin de 2002. Le score de l’extrême droite demeure l’inconnue du scrutin législatif de samedi.

Certes, des observateurs à Bratislava prédisent une victoire étriquée de la coalition au pouvoir, mais font remarquer que cette dernière sortirait considérablement affaiblie au lendemain des législatives.