L’Espagne, l’un des pays avec le plus grand nombre de guérisons du Covid-19

lundi, 27 avril, 2020 à 15:11

Madrid – L’Espagne est l’un des pays qui comptent le plus grand nombre de personnes guéries du nouveau coronavirus (Covid-19), a affirmé, lundi, le ministre de la Santé, Salvador Illa.

“Cela fait plusieurs jours que le nombre de personnes rétablies est plus élevé que les nouveaux cas confirmés, et nous constatons que cette tendance se consolide”, a précisé M. Illa, lors d’une conférence de presse, notant que l’augmentation quotidienne des nouveaux cas est passée de 35% le 14 mars, lorsque l’état d’alerte a été décrété dans le pays, à 0,9% ce lundi.

Le ministre a, en outre, précisé que le système national de santé dispose actuellement des capacités nécessaires pour assurer un “contrôle immédiat” de la pandémie, relevant que l’objectif fixé pour cette semaine est de consolider l’augmentation “soutenue” du nombre de patients guéris du Covid-19 et de veiller à ce que la hausse quotidienne des nouveaux cas soit aux environs de 1%.

M. Illa a, par ailleurs, rappelé que le processus de désescalade sera abordé d’une manière “graduelle, asymétrique et coordonnée”, comme cela a été déjà annoncé par le chef du gouvernement, Pedro Sanchez.

“Nous savons les quatre capacités stratégiques qui doivent être déployées avant d’entamer toute transition vers une vie normale. Nous allons voir les territoires qui remplissent ces conditions et nous allons y aller pas à pas, avec beaucoup de prudence”, a-t-il insisté.

“Nous avons une épidémie qui est progressivement maîtrisée, et ces bons indicateurs devraient se traduire par une amélioration des conditions de la population”, comme cela a été fait avec les enfants de moins de 14 ans qui sont désormais autorisés à sortir se promener, accompagnés d’un adulte et pendant une heure maximum, a indiqué, pour sa part, le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère de la Santé, Fernando Simón.

L’expert a, dans ce cadre, appelé à déployer davantage d’efforts pour garantir la “coresponsabilité”, afin d’éviter un retour en arrière dans la lutte contre le virus.

L’Espagne est entrée le 14 avril dans son deuxième mois de confinement prévu jusqu’au 9 mai inclus.

Selon le dernier bilan donné ce lundi par le ministère de la Santé, l’Espagne compte 209.465 cas confirmés au Covid-19, dont 23.521 décès et 100.875 patients rétablis.