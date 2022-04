L’Espagne et le Maroc ont jeté les bases d’une relation du 21ème siècle (Marlaska)

samedi, 9 avril, 2022 à 14:27

Madrid – L’Espagne et le Maroc, deux pays amis, ont jeté les bases d’une “relation du 21ème siècle”, a souligné le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

Un “cadre de relations bilatérales du XXIe siècle” s’ouvre aujourd’hui mettant fin à une période de “malentendu entre deux pays fraternels, amis, coopératifs et vraiment loyaux”, a affirmé, samedi, M. Grande-Marlaska dans des déclarations aux médias.

Le Maroc et l’Espagne ont instauré “une relation du 21e siècle entre deux pays qui ont toujours été proches l’un de l’autre”, a fait observer le ministre espagnol, précisant que la visite au Maroc du président du gouvernement Pedro Sanchez, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, a permis le “rétablissement” complet des relations bilatérales.

Rabat et Madrid vont approfondir leur coopération dans les domaines de la “sécurité et de l’immigration”, mais aussi “de manière transversale” pour asseoir un partenariat plus global englobant les infrastructures, l’industrie, la culture, l’éducation et la formation professionnelle, a relevé M. Grande-Marlaska.

“Je peux dire que les relations avec le Maroc ont atteint un niveau d’entente absolument important”, a-t-il ajouté.