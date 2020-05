L’Etat de New York débutera vendredi une timide réouverture de certaines activités économiques

lundi, 11 mai, 2020 à 17:07

New York – L’Etat de New York, épicentre de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis mais qui a réussi à inverser la courbe des infections ces dernières semaines, tentera à partir de vendredi prochain une timide réouverture de certaines activités économiques et de récréation, a indiqué lundi le gouverneur Andrew Cuomo.

Le 15 mai coïncidera avec la fin de l’ordre de fermeture généralisée décrété dans l’Etat de New York et par conséquent certaines activités économiques pourront reprendre, a déclaré M. Cuomo lors de son point de presse quotidien.

Il s’agit notamment de certaines activités à faible risque comme la construction et les services de jardinage, ou encore les cinémas en plein air (drive-in theater).

Le gouverneur a également rappelé que les quatre phases de réouverture graduelle prévues dans l’Etat de New York seront déterminées par les lignes directrices arrêtées par le Centre américain de contrôle des maladies (CDC) en termes de baisse des chiffres d’infections, et aussi par la politique de dépistage et de suivi mise en place.

New York a enregistré jusqu’ici plus de 335.000 cas confirmés de COVID-19 et plus de 21.500 décès liés à la maladie. Mais l’Etat a réussi à inverser la courbe de la pandémie, à la faveur d’une baisse notable du taux d’infection et des fatalités.