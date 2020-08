Liban : La ministre de la Justice présente sa démission

lundi, 10 août, 2020 à 16:27

Beyrouth – La ministre libanaise de la Justice, Marie-Claude Najm, a présenté, lundi, sa démission au gouvernement, quelques jours après l’explosion du port de Beyrouth qui a fait au moins 158 morts et 6.000 blessés.

“Devant la tragédie qui a frappé, mardi, la nation au cœur de sa capitale Beyrouth, et face à la douleur des Libanais, et à ce dont nous avons été témoins comme manifestations dans la rue et de réactions qui sont venues confirmer que le Liban est entré dans une phase qui exige des prises de positions fermes pour préserver la paix communautaire et éviter la perte davantage de vies et de biens, je soumets ma démission du gouvernement”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“Ma démission du gouvernement vient en accord avec ma conviction que rester au pouvoir dans ces circonstances, sans changement fondamental (…) ne conduira pas à la réforme que nous nous sommes efforcés de réaliser”, a-t-elle précisé.

Cette troisième démission s’ajoutent à celle des ministres de l’Information et de l’Environnement qui avaient été annoncées dimanche.