Le Liban se distingue à l’Innovation Week IWA 2020

samedi, 26 septembre, 2020 à 22:16

Rabat – La troisième Semaine de l’Innovation Week IWA 2020, initiée par l’Association OFEED Maroc, a été marquée par une brillante participation du Liban qui a décroché 38 distinctions entre prix des “Réalisations Internationales Remarquables”, Grand Prix, Semi-Grand Prix, Or, Argent et Bronze) et 100 certifications de “Master of Innovation”, selon les organisateurs.

Ainsi, le Grand Prix de la Semaine est revenu à l’invention “Ecoloo”, un concept unique de toilettes sans chasse d’eau, sans produits chimiques, sans odeurs, sans consommation d’énergie et sans eaux usées, qui préserve l’environnement et produit des engrais pour l’agriculture, précise samedi l’association OFEED Maroc dans un communiqué.

Outre le Liban, ajoute-t-on, huit pays ont été honorés depuis le début de cet événement en ligne et durant les trois premières semaines, dont le Maroc, l’Iran, l’Autriche, la Suisse, le Sri Lanka, l’Inde et les Etats-Unis d’Amérique, avec la remise de pas moins de 125 distinctions et 164 certifications “Master of Innovation”.

Les meilleures inventions marocaines qui se sont distinguées lors de cette édition de l’Innovation Week IWA 2020 ont été filtrées et inscrites à la foire internationale des inventions ISIF 2020 en Turquie, dont les résultats seront annoncés le 28 septembre, fait-on savoir.

Par ailleurs, ajoutent les organisateurs, la période de l’Innovation Week IWA 2020 a été étendue à 15 semaines (103 jours), jusqu’au 19 décembre prochain, afin de permettre au plus grand nombre d’inventeurs de participer à cet événement et diffuser l’innovation le plus largement possible dans le monde en cette situation pandémique causée par la propagation du Covid-19.

Cet événement est organisé par l’association OFEED Maroc sous l’égide de la Fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA), en partenariat notamment avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Oxford Business Group et le magazine “The Patent”, conclut le communiqué.