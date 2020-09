Libye: La Chine réaffirme son soutien aux efforts visant une résolution politique de la crise

lundi, 14 septembre, 2020 à 18:42

Pékin – La Chine a réaffirmé lundi son soutien à tous les efforts qui contribuent à renforcer un règlement politique de la crise libyenne.

La semaine dernière à Bouznika, le Maroc avait accueilli des séances de dialogue inter-libyen entre les délégations du Haut Conseil d’État et du Parlement de Tobrouk, en vue de maintenir le cessez-le-feu et ouvrir des négociations pour mettre fin aux conflits entre les protagonistes libyens.

A l’issue de ces séances de dialogue, les deux parties avaient annoncé un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté.

“Nous saluons et soutenons tous les efforts consentis pour parvenir à un règlement politique de la crise libyenne”, a relevé le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin, dans une déclaration à la MAP.

“La situation en Libye est agitée depuis de nombreuses années, et nous appelons toutes les parties concernées à mettre les intérêts nationaux et le bien-être du peuple en tête de leurs priorités et activer les négociations de cessez-le-feu dès que possible”, a-t-il poursuivi.

Le diplomate chinois a, de même, appelé à faire progresser le processus de règlement politique et à restaurer la paix et la stabilité dans le pays le plutôt possible.

Selon le communiqué final conjoint, les deux parties libyennes ont convenu de poursuivre le dialogue et de reprendre les réunions durant la dernière semaine de ce mois afin d’achever les mesures nécessaires qui garantissent l’application et l’activation de l’accord annoncé.