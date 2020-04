La Ligue arabe condamne la confiscation par Israël de terres palestiniennes près de la mosquée Ibrahimi à Al Khalil

jeudi, 23 avril, 2020 à 19:55

Le Caire – La Ligue Arabe a condamné la décision d’Israël de confisquer des terres palestiniennes près de la mosquée Ibrahimi dans la ville d’Al Khalil (Hébron).

“Suite à la décision du Conseiller juridique du gouvernement israélien de confisquer des terres relevant du Waqf islamique palestinien près de la mosquée Ibrahimi au motif de rénovation et d’expansion, la Ligue arabe condamne ce comportement dangereux qui se veut une extension de la politique de colonisation et d’annexion des zones en Cisjordanie”, indique, jeudi, un communiqué du département de la Palestine et des terres arabes occupées auprès de la Ligue arabe.

Cette décision est considérée, à l’instar d’autres décisions et mesures israéliennes invalides, une violation grave des résolutions de légitimité internationale et les règles du droit international qui considèrent la colonisation comme un crime, ajoute le communiqué.

À cet égard, la Ligue arabe a appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer leurs responsabilités en suspendant ces décisions et à prendre les mesures nécessaires pour arrêter immédiatement ces pratiques en raison de leurs graves conséquences sur la paix et sur le principe de la solution à deux États.

Pour sa part, le Secrétaire général de la Ligue, M. Ahmed Aboul Gheit, a réitéré, dans un communiqué distinct, sa mise en garde quant aux conséquences de l’annexion par Israël de terres palestiniennes occupées.

“Les orientations du nouveau gouvernement israélien risquent de déclencher des tensions dans la région en profitant de la préoccupation mondiale par l’épidémie du Covid-19 pour imposer une nouvelle réalité sur le terrain”, a-t-il souligné, ajoutant que de telles mesures sont susceptible de créer des tensions et des risques aux conséquences inconnues, ce qui risque d’accentuer les grandes difficultés auxquelles la région est confrontée en raison de la propagation du nouveau coronavirus.

La Palestine a demandé jeudi au secrétariat général de la Ligue arabe de tenir un sommet extraordinaire virtuel d’urgence au niveau des ministres des affaires étrangères, afin de discuter des mesures que les États arabes pourraient prendre en réponse aux menaces israéliennes d’annexer des zones de la Cisjordanie occupée.