La Ligue arabe exhorte le monde à soutenir le Liban

mercredi, 5 août, 2020 à 17:18

Le Caire – La Ligue des États arabes a exhorté mercredi les États arabes, la communauté internationale et les organisations arabes et internationales de secours à fournir des aides humanitaires urgentes au Liban.

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a exhorté à une action internationale immédiate pour aider le Liban à faire face à la terrible catastrophe qu’il vit, rapporte un communiqué de la Ligue à la lumière de l’annonce faite mardi soir par le Conseil suprême de la Défense au Liban qui a déclaré Beyrouth “ville sinistrée”, suite aux explosions survenues hier dans la capitale libanaise.

M. Aboul Gheit a également demandé aux Départements sociaux et économiques de s’acquitter de cette mission en coordination avec toutes les organisations arabes et internationales y afférentes.

Il a exprimé, à cet égard, “la solidarité continue” de la Ligue arabe avec le Liban et son peuple et sa “disposition permanente à le soutenir dans tout ce qui contribuerait à restaurer la stabilité et à préserver sa sécurité nationale”.

M. Aboul Gheit avait adressé un message de compassion, de soutien et de solidarité de la Ligue arabe au Président de la République libanaise, dans lequel il avait exprimé la disposition de la Ligue arabe à aider le Liban pour surmonter cette épreuve, fait savoir le communiqué.