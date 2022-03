Ligue arabe: le Marocain Ahmed Rachid Khattabi nommé SG adjoint chargé du département des médias et de la communication

mardi, 8 mars, 2022 à 18:01

Le Caire – Le diplomate marocain, Ahmed Rachid Khattabi, a été nommé secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, chargé de diriger le département des médias et de la communication.

M. Khattabi occupait le poste de secrétaire général adjoint chargé de la supervision financière à la Ligue arabe depuis mars 2020, en application d’une décision de la 153e session du Conseil des ministres arabes des affaires étrangères.

Né en 1957 à Al Hoceima, M. Khattabi avait auparavant occupé le poste d’ambassadeur du Maroc à Bahreïn entre 2011 et 2019.

Il a également exercé comme conseiller au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération entre 2002 et 2011 et chef du département de l’Organisation de la coopération islamique au sein du même ministère entre 1999 et 2000.

Entre 1993 et 1999, M. Khattabi a occupé le poste de conseiller chargé des médias et des affaires politiques à l’Ambassade du Maroc au Caire.