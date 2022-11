Ligue arabe: rencontre sur le traitement des questions liées au terrorisme et à la sécurité nationale dans les médias, avec la participation du Maroc

lundi, 28 novembre, 2022 à 19:29

Le Caire – Le siège du Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes a abrité, lundi, les travaux d’une rencontre scientifique sur “Le rôle des producteurs de programmes de télévision et de radio et comment traiter les questions liées au terrorisme et à la sécurité nationale dans les médias”, organisée en coopération avec l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité.