Ligue Arabe: réunion extraordinaire jeudi axée sur les projets d’annexion israéliens en Cisjordanie

lundi, 27 avril, 2020 à 12:22

Le Caire – Le Conseil de la Ligue arabe tiendra une réunion extraordinaire au niveau des ministres des Affaires étrangères arabes, jeudi, consacrée aux projets d’annexion israéliens en Cisjordanie occupée, a indiqué, lundi, l’organisation Panarabe.

Cette réunion extraordinaire, convoquée par l’autorité palestinienne et qui se tiendra par visio-conférence, portera sur “les mesures que pourraient prendre les États arabes en cas d’annexion par Israël de la Cisjordanie ou de certaines zones” de ce territoire et de l’imposition de la souveraineté israélienne sur les colonies illégales implantées en Palestine depuis 1967, particulièrement dans la Zone C, a fait savoir le secrétaire général adjoint de l’institution, Hossam Zaki.

Les ministres arabes des affaires étrangères discuteront également des moyens pour fournir un soutien politique, juridique et financier aux dirigeants palestiniens afin qu’ils puissent faire face à ces plans israéliens, et permettre au gouvernement palestinien de faire face aussi bien aux préjudices causés par la pandémie de Coronavirus qu’aux mesures israéliennes agressives (…) et à la confiscation par Israël des fonds de compensation, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit, a dénoncé “l’exploitation” par Israël des circonstances inédites de la pandémie mondiale de coronavirus, mettant en garde les Nations unies contre “le danger que font peser les politiques israéliennes (…) sur la sécurité de la région”.

En janvier, l’administration américaine a présenté un plan censé régler le conflit israélo-palestinien, qui proposait notamment l’annexion des colonies israéliennes et de certaines zones de Cisjordanie. Depuis 1967, la Cisjordanie est occupée illégalement par l’état hébreu au vu et au su des instances de droit international.