La Ligue arabe souligne l’importance de continuer à soutenir le processus éducatif en Palestine

jeudi, 11 juin, 2020 à 16:27

Le Caire – La Ligue des Etats arabes a souligné jeudi l’importance de continuer à soutenir le système éducatif en Palestine et à œuvrer pour mettre fin aux souffrances des étudiants palestiniens tout en soutenant leur résistance.

Dans une allocution lors d’une session virtuelle du comité des programmes éducatifs destinés aux étudiants arabes, le secrétaire général adjoint pour la Palestine et les territoires arabes occupés, auprès de la Ligue arabe, Said Abou Ali, a insisté sur la nécessité de contrer toutes les tentatives de l’occupation israélienne afin de continuer à former des générations palestiniennes capables d’affronter l’occupant et d’établir d’un Etat palestinien avec Al Qods pour capitale.

L’enseignement en Palestine fait face à de nombreux défis, car il a été une cible permanente des politiques destructrices de l’occupation, en particulier à Al Qods et dans les zones C, y compris “la Vallée du Jourdain” a-t-il indiqué.

Il a par ailleurs affirmé que l’investissement réel du peuple palestinien demeure l’enseignement, qui va renforcer sa capacité à continuer sa résistance et à battre en brèche les projets d’annexion, ajoutant que cet “investissement” va aussi permettre aux Palestiniens de recouvrir leur droit au retour et à la liberté tout en garantissant à l’État palestinien d’exercer son indépendance et sa souveraineté.