L’IMA reçoit un diplôme d’honneur à Abidjan pour son engagement en faveur de la gouvernance d’entreprise en Afrique

mercredi, 16 novembre, 2022 à 12:10

Abidjan – L’Institut National des Administrateurs de Côte d’Ivoire (INAD-CI) a décerné, récemment à Abidjan, un diplôme d’honneur à l’Institut Marocain des Administrateurs (IMA) pour son engagement en faveur de la gouvernance d’entreprise en Afrique.

«Véritable exemple de collaboration Sud-Sud, l’Institut Marocain des Administrateurs (IMA) est fier de la mise en place d’un partenariat avec son homologue ivoirien, l’Institut National des Administrateurs de Côte d’Ivoire (INAD-CI)», souligne l’IMA dans un communiqué.

Et de préciser qu’à l’occasion de la première édition des Journées Africaines de l’Administrateur, organisées les 7 et 8 novembre à Abidjan, l’INAD-CI a mis à l’honneur le Maroc en tant qu’invité spécial et a décerné à l’IMA un diplôme d’honneur pour son engagement en faveur de la gouvernance d’entreprise en Afrique.

Ces journées ont été l’occasion de réunir les instituts d’administrateurs d’une quinzaine de pays de l’Afrique francophone et près de 200 participants qui ont échangé sur les pratiques du conseil en temps de crise.

Le partenariat entre l’IMA et l’INAD-CI a été signé en janvier 2015 à Marrakech en présence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et du Président Alassane Ouattara, rappelle le communiqué.

Selon la même source, l’IMA a appuyé son homologue ivoirien l’INAD-CI dans la mise en place d’un certificat des administrateurs de société pour la zone UEMOA qui a certifié une cinquantaine de lauréats.

L’IMA a également appuyé l’INAD-CI à la formation des 283 administrateurs de l’Etat ivoirien, à travers un programme d’excellence en gouvernance d’entreprise, à l’initiative du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat.